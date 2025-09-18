Slušaj vest

Katia Bučiako predstavnica Bazilikate, proglašena je za Mis Italije 2025 u ponedeljak, 15. septembra, na takmičenju održanom u PalaSavelliju u Porto San Đorđu. Ova 18-godišnja studentkinja stomatologije iz mesta Anci pobedila je u konkurenciji od čak 39 devojaka i ponela prestižnu nacionalnu titulu.

Autentičnost koja je osvojila Italiju

Drugo mesto pripalo je 19-godišnjoj sportiskinji koja se bavi ritmičkom gimnastikom Aziji Kampaneli, dok je treće zauzela 24-godišnja studentkinja moderne književnosti Fani Tardioli

Poseban detalj koji je privukao pažnju cele zemlje bio je Katijin osmeh sa protezom. Mnogi su taj potez videli kao simbol iskrenosti i prirodne lepote, u suprotnosti sa stereotipima savršenstva koji se često vezuju za izbore lepote. Organizatorica Miss Italije, Patrizia Mirigliani, istakla je da „lepota evoluira“ i da Katia predstavlja savršen primer te transformacije.

Ponos Bazilikate i poruka svetu

Katia je poručila da želi da iskoristi svoju novu vidljivost kako bi promovisala korene iz Bazilikate, deleći kulturu i tradiciju svoje zemlje širom Italije i sveta. Njena pobeda donela je ogromnu radost njenoj zajednici i celoj regiji, koja sada vidi svoju autentičnost i lepotu predstavljenu na najvećoj sceni.

Ljubav koja traje skoro četiri godine

Nova Mis Italije je već četiri godine u vezi sa dvadesetogodišnjim Mihaelom Teleskom, takođe iz Ancija. On igra fudbal u lokalnom klubu, a njih dvoje često dele zajedničke trenutke na društvenim mrežama – od sitnih radosti svakodnevnog života do važnih datuma. U jednom intervjuu, Katia je posvetila pobedu svojoj porodici, posebno istakavši podršku svog dečka: „Michael je bio uz mene na svakom koraku i dugujem mu ogromnu zahvalnost.“

Podrška i hejt komentari na mrežama

Kao i obično na društvenim mrežama, nije sve prošlo bez negativnih komentara – pojedini „hejteri“ poručili su da bi Katia trebalo da ostavi dečka. Međutim, većina fanova i medija ističe da je upravo njena autentičnost, skromnost i odanost ljudima koje voli ono što je izdvojilo i donelo joj titulu.

