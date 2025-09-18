Slušaj vest

Marisa Lemu, članica jedne od najbogatijih grčkih porodica, iznenada je preminula u 29. godini.

Marisa Lajmu (29), ćerka jedne od najpoznatijih grčkih brodovlasničkih porodica, tragično je preminula u Londonu nakon, kako njena majka tvrdi, ujeda insekta. Ova šokantna vest potresla je grčku javnost i britansku umetničku scenu.

Marisino beživotno telo pronašla je njena kućna pomoćnica u stanu u prestonici Velike Britanije u četvrtak, 11. septembra. Prema grčkim medijima, mlada umetnica je već u ponedeljak, 8. septembra, počela da oseća vrtoglavicu, svrab, povišenu temperaturu i druge znake infekcije.

Lekari je poslali kući – dan kasnije je pronađena mrtva

Porodični prijatelji tvrde da je lekar koji je prvobitno posetio Marisu u stanu prepisao paracetamol, ali joj nije bilo bolje. Potom je otišla u londonsku bolnicu, gde je, uz konsultaciju sa svojim onkologom, ambulantno prebačena u drugu ustanovu. Međutim, kako porodica kaže, pregledale su je medicinske sestre umesto lekara i zaključile da nije neophodno da ostane u bolnici.

Otpustili su je uveče, dali joj antibiotike i rekli da je u pitanju ujed insekta. Samo dan kasnije, kućna pomoćnica ju je pronašla mrtvu. Njena majka Besi rekla je grčkim medijima da je Marisu usmrtila toksična šok reakcija izazvana ujedom insekta. „Moja ćerka je pobedila rak, a umrla je zbog insekta“, izjavila je potreseno, piše Standard.co.uk

Dodala je kroz suze: „Ona je bila devojka s toliko darova, cela Engleska plače, kao i svi njeni lekari.“

Istraga i šokirana porodica

Obdukcija još nije obavljena, a očekuje se da će rezultati biti poznati tek za nedelju dana. Bolnica je, prema pisanju medija, priznala da je načinila ozbiljnu grešku i otvorila internu istragu. Marisina tetka je istakla da porodica „nema nikakve odgovore dok se obdukcija ne završi“.

Umetnica koja je očarala London

Prijatelji su ispričali da je Marisa nedavno u Londonu režirala predstavu Romeo i Julija i već pripremala novi pozorišni projekat. Opisuju je kao izuzetno talentovanu, skromnu i posvećenu umetnosti, koja je nakon borbe s rakom dojke uspela da se vrati životu i karijeri.

Porodica Lajmu važi za jednu od najuticajnijih u grčkom brodarskom svetu, sa poslovnim korenima koji sežu u rane godine 20. veka. Sada oplakuju prerani gubitak svoje ćerke, koja je spajala svet visoke mode, pozorišta i visokog društva Londona.