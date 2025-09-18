Slušaj vest

Marisa Lemu (29), naslednica jedne od najpoznatijih grčkih brodarskih porodica, pronađena je mrtva u svom stanu u Londonu u četvrtak, nakon što su je, kako tvrdi njena porodica, dve bolnice odbile. Prema rečima njene majke, Besi, lekari su rekli da nije potrebno da bude hospitalizovana i poslali su je kući s antibiotikom.

"Ujed je od insekta, imala je svrab, otišla je kod lekara, uzela antibiotik, jela je, spavala i nikada se više nije probudila. Moja ćerka je preživela rak. Moje malo dete,“ rekla je potresena majka.

Dodala je: "Bila je devojka s toliko darova. Cela Engleska plače, kao i svi njeni lekari.“

Marisa je nekoliko dana pre smrti pokazivala simptome poput vrtoglavice i povišene temperature. Lekar je posetio njen dom u Velikoj Britaniji i prepisao joj paracetamol, ali njeno stanje se nije popravilo. Zatim je upućena onkologu u jednoj londonskoj bolnici, odakle je hitno prebačena u drugi medicinski centar. Porodica tvrdi da su je u drugoj bolnici pregledale medicinske sestre, a ne lekari, i da je potom poslata kući.

Porodica Lemu važi za jednu od najuticajnijih u grčkom brodarskom svetu, sa poslovnim korenima koji sežu u rane godine 20. veka. Sada oplakuju prerani gubitak svoje ćerke, koja je spajala svet visoke mode, pozorišta i visokog društva Londona.