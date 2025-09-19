Slušaj vest

Voće i povrće koje je tretirano pesticidima, poznato kao prskano, koristi se za zaštitu biljaka od štetočina, dok neprskano, odnosno organsko, ne dolazi u kontakt s tim hemikalijama i smatra se zdravijim za ishranu. Ipak, koliko god mislili da znamo da na pijaci ili u prodavnici prepoznamo kvalitet, razočaranje nas često sačeka kod kuće – velike, crvene jagode bez ukusa, mladi luk koji već sutradan uvene. Međutim, Naledi Repaja ima trik...

Omiljena srpska snajka iz afričkog plemena Zulu, koja svakodnevno oduševljava pratioce na društvenim mrežama, pokazala se kao pravi majstor domaće srpske kuhinje. U gastronomskim izazovima snašla se bolje nego mnoge ovdašnje devojke – sarmu, proju, punjene paprike, ajvar, kiseli kupus i posne kolače priprema s lakoćom, a jezik je savladala gotovo podjednako brzo.

Naledi Repaja Foto: printscreen/youtube/Rtv Mlava

Naledi često na društvenim mrežama deli detalje iz svoje seoske svakodnevice u Malom Crniću kod Požarevca, gde živi sa suprugom i decom. Tu su zajedno obnovili staru kuću i pretvorili je u idilično porodično gnezdo. Posebno mesto zauzima njihova bašta – pravi izvor zdravlja.

U najnovijoj objavi, pod nazivom "Eksperiment: AI voće vs prirodno", Naledi je pokazala sočan krastavac iz svoje bašte. Dok se spremala za večernji izlazak, otkrila je i svoj način razlikovanja prirodnih, organskih plodova od onih prskanih, koje duhovito naziva "AI voće", po veštačkoj inteligenciji – i na koje je, uz to, alergična.

"Vidite ovo grožđe... Nije prskano. Pčele svuda oko njega, to znači da je prirodno. Ono što jedu pčele, možemo i mi. Šta god jede mrav, i mi možemo", poručila je Naledi Repaja i potom pokazala "AI uzorak":

"Ove šljive su, nažalost, prskane. Nema života u njima. I ovde važi pravilo, samo obrnuto – što ne jede mrav, ne jedem ni ja", poručuje pobornica zdrave hrane i zdravog života.

Zatim je postavila posude sa voćem jednu pored druge kako bi testirala – da li će pčele više privući grožđe ili šljive. Ispostavilo se da su se zadržale na grožđu.

Ova objava srpske snajke privukla je lavinu komentara: "Blago mužu koji ima takvu ženu, predivna si!", "Bravo, kraljice!", "Mila, ti si žena za sva vremena"...

