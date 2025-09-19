Slušaj vest

Delimično pomračenje Sunca 21. septembra najviše će uticati na astrološke Device i Ribe. Devica i Ribe označavaju ključne etape u samorazvoju, faze evolucije i rasta u kojima se moramo suočiti sa plodovima svog delovanja i ponašanja.

Ribe predstavljaju kraj celokupnog životnog ciklusa, a Devica je znak žetve. Ova dva znaka simbolizuju procese pročišćenja kao pripremu za dalji razvoj.

Ovan

Niste posebno vešti u planiranju aktivnosti. Nije vam jasna granica između spoljašnjih i unutrašnjih aktivnosti kao što su sanjarenje, maštanje i slično, pa vaše ponašanje može biti vrlo pasivno. Istovremeno delujete nežno i snažno. Privlačni ste suprotnom polu.

Bik

Imate snažnu želju za samopotvrđivanjem. Želite da držite konce u svojim rukama. Ne štedite sebe. Privlače vas životni izazovi i dobijate zamah kada igrate na visoke uloge. Brzo upadate u rizične ljubavne situacije. Imate snažnu, nefleksibilnu volju koju ne treba sputavati.

Blizanci

Lako planete i uvek ste spremni da nekoga bocnete, ali se brzo smirite. Ponekad ljutito reagujete na tuđe savete (često dobronamerne), jer to doživljavate kao mešanje u vaš privatni život. Dobro se snalazite sami i to stalno naglašavate.

Rak

Vaš način komunikacije i razmišljanja je snažno obojen osećajem širine, prostora i optimizma. Imate potrebu da istražujete različita interesovanja i uspostavljate veze sa drugima zasnovane na poverenju, zajedničkoj veri u budućnost i filozofskom saglasju.

Lav

Težite da pronađete osobe sa kojima možete da ostvarite intimniju komunikaciju. Potvrdu sopstvene ličnosti tražite kroz erotiku i ljubav, sa svim nadanjima i mogućim razočaranjima koje one donose. Učite da ljubav ima sopstvene zakone u kojima nema mesta manipulaciji.

Devica

Motivisani ste potrebom da budete od pomoći, da budete korisni na konkretan način. Potreban vam je osećaj reda u okolini da biste se osećali prijatno. Potreba da analizirate osećanja može vas sprečiti da ih slobodno izražavate. Previše ste kritični prema voljenoj osobi.

Vaga

Reagujete objektivno na okolinu, sa izraženim osećajem za pravdu. Promišljate pre nego što delujete, sagledavate sve strane situacije, što vas može dovesti do neodlučnosti. Osećate sigurnost kada ste u intimnoj vezi, a nelagodno kada ste duže sami.

Škorpija

Vaša slika o sebi je pod uticajem kompleksnih, burnih emocija. Dubina osećanja i tajanstvenost doprinose vašoj enigmatičnosti i harizmi. Potreba da duboko proniknete u svako iskustvo vodi vas ka otkrivanju skrivenih motiva, ali i strahu od loših namera drugih.

Strelac

Identifikujete se sa onim što mislite i govorite, pa na druge možete delovati vrlo uverljivo. Možete poučavati druge, svojim savetima pomoći da reše probleme ili da ih sagledaju iz nove perspektive. Vaš ljubavni život je bogat i raznovrstan.

Jarac

Postoji opasnost da ćete se ponašati nepromišljeno i izazvati haos, a da to niste ni želeli. Možete biti grublji i neprijatniji nego što mislite. Potrebno vam je da pronađete "sigurnosni ventil" za nagomilane tenzije, kako biste funkcionisali uravnoteženije.

Vodolija

Vaše samopouzdanje raste. Vrednujete sebe ne prema onome što posedujete, već po prijateljima koji moraju biti posebni. Želite da budete sa onima koji imaju isti status kao vi, ili koji na bilo koji način doprinose vašem ličnom razvoju.

Ribe

Slobodno uspostavljanje kontakta je značajno otežano jer previše misli i energije usmeravate na svoju sigurnost. Ako ste u vezi, učinićete sve da je sačuvate. Voljenu osobu želite da "posedujete", doživljavate je kao objekt.

(Kurir.rs/net.hr)

