Reka Džejns majka troje dece kojoj je dijagnostikovana Parkinsonova bolest, objavila je video koji je ubrzo postao viralan. U njemu je detaljno prikazala svoju make-up rutinu uprkos drhtanju koje bolest izaziva, a njena priča je dirnula stotine hiljada ljudi.

Reka, 42-godišnjakinja iz Teksasa, vodila je ispunjen život, balansirajući između porodice, posla u Bank of America i vođenja fitnes treninga. Međutim, dijagnoza koju je dobila u aprilu 2022. zauvek joj je promenila život. Svoju priču je javno podelila u novembru 2023. na Instagramu, nadajući se da će pomoći drugima sa istom dijagnozom da pronađu zajednicu.

Viralni video šminkanja

Video objavljen 21. jula prikazuje Reku kako uvija trepavice dok u pozadini svira pesma Taylor Swift „The One“. Uprkos drhtanju, simptomu njenog stanja, uspeva da nanese šminku. „POV: Ponedeljak ujutro i spremam se sa Parkinsonovom bolešću. Drhtanje? Jako. Stres? Veliki“, napisala je u opisu videa.

„Počinjem nedelju sa punim rasporedom na poslu i toliko toga želim da podelim sa vama. Sve dok sebi ne iščupam trepavice u procesu, sve je u redu“, dodala je. Video je do danas prikupio skoro 400.000 pregleda.

Potpuna transformacija života

U ekskluzivnom razgovoru za People, Reka je otkrila kako je dijagnoza uticala na njen svakodnevni život. „Morala sam da isključim sve druge zdravstvene probleme kako bih se mogla isključivo fokusirati na svoju Parkinsonovu bolest. Prestala sam da pijem, izgubila sam više od 20 kg i posvetila svoj život tome da postanem najbolja verzija sebe“, ispričala je.

Svoju fitnes rutinu nije zapostavila. „Vežbam sedam dana u nedelji, pa svakog jutra počinjem u četiri. U teretani sam u pet, gde se fokusiram isključivo na trening, u šest spremam svoju troje dece za školu i pripremam se za posao“, objasnila je.

Iako joj drhtanje predstavlja izazov, održavanje rutine šminkanja za nju je ohrabrujuće. „Obično se mučim sa jutarnjom šminkom, radnom odećom i nakitom, ali takođe znam koliko je važno da se osećam i izgledam dobro za svoje mentalno zdravlje“, kaže.

Podrška i stvaranje zajednice

Reka je imala 39 godina kada joj je dijagnostikovana bolest. Parkinsonova bolest sa ranim početkom javlja se kod osoba mlađih od 50 godina i pogađa oko 4% od milion ljudi koji žive sa tom bolešću u SAD-u. Otkrila je da joj je poslodavac pružao podršku nakon što mu je rekla za dijagnozu, kao i njena porodica i prijatelji. Danas je na Instagramu i TikToku prati i podržava gotovo 30.000 ljudi.

(Kurir.rs/Index.hr)

