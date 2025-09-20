Slušaj vest

Laura Koldman iz Engleske podelila je neobičnu i rizičnu priču o tome kako je došla do svog drugog deteta — koristeći spermu neznanca kojeg je upoznala u Fejsbuk grupi. Iako danas kaže da nema ni trunku kajanja jer joj je doneo „svetlost života”, priznaje da nikome ne bi savetovala da krene njenim putem.

Potraga za detetom po svaku cenu

Posle raskida 2018. godine, Laura je ostala samohrana majka šestogodišnjaka, ali je čeznula da mu podari brata ili sestru. Kada su joj standardne opcije izgledale preskupe i komplikovane, pridružila se Fejsbukgrupama koje povezuju žene sa potencijalnim donorima.

Samo dva meseca kasnije dobila je poruku od donora koji je, prema preporukama u privatnoj grupi majki, delovao „provereno”. Od decembra 2020. do jula 2021. prošla je kroz četiri pokušaja samoinseminacije u njegovom domu u Šefildu, i u julu saznala da je trudna.

U aprilu 2022. rodila je sina Kaluma Entonija Rajana, teškog 3,9 kg, u bolnici u Lesteru.

Laura sa svojom decom Foto: Printscreen/LauraColdman/SWNS

Laura priznaje da je proces bio čudan i neprijatan — donor jedva da je progovorio, doneo joj je uzorak u špricu u posebnu prostoriju, a ona se sama inseminirala i posle 20 minuta otišla kući.

Danas ističe da je rizik bio ogroman:

„Ne znaš ništa o toj osobi. Mogao je da ima kriminalnu prošlost, mentalne probleme, genetske poremećaje, a ja to nikada ne bih znala.”

Kalum ima dodatne potrebe — i to je stalna briga

Kalum danas ima tri godine i ne govori, a Laura kaže da čeka dijagnostiku za autizam i dodatne testove sluha i govora. Veruje da bi njegove razvojne poteškoće mogle biti povezane sa donorom, jer druge majke koje su koristile njegovu spermu navodno imaju decu sa sličnim osobinama.

„Ne mislim da sam ja neurodivergentna, pa me to stalno muči. Ponekad se pitam hoće li ikada govoriti i da li ću ga morati negovati ceo život”, iskrena je.

Kalum sa starijim bratom Foto: Printscreen/LauraColdman/SWNS

„Ne kajem se — ali nikome ne bih savetovala da to uradi“

Iako ističe da joj je Kalum „ceo svet”, Laura danas poručuje drugim ženama da dobro razmisle pre nego što se odluče na ovakav korak:

„Nema garancija, ne znaš s kim imaš posla. Ja sam rizikovala jer sam želela dete, i ne kajem se — ali apsolutno to ne bih ponovila i nikome ne bih preporučila.”

Dodaje i da se sa donorom poslednji put čula pre godinu dana, i da mu je poslala samo par fotografija deteta.

„I da sam išla u kliniku, opet bih uzela spermu stranca. Ali bar sam ovog upoznala uživo”, zaključuje.

