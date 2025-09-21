Slušaj vest

Zvezda filmova za odrasle, Aliks Links, koja više od decenije radi u industriji i danas zarađuje petocifrene iznose mesečno putem OnlyFansa i snimanja za odrasle, otvoreno je progovorila o najčešćim greškama koje, prema njenom iskustvu, “svi muškarci” prave u krevetu.

Osim stvaranja sadržaja koji varira od intimnog do bizarnih zahteva poput kupanja u kadi punoj želea, Links je poznata i po tome što bez zadrške deli svoja mišljenja o seksu i muško-ženskoj dinamici. Ovog puta je izdvojila tri greške koje se, kako tvrdi, ponavljaju iznova i iznova:

Aliks Links Foto: Printscreen/ Instagram/ thealixlynx

1. Preskakanje predigre

“Najveća greška? Preskakanje predigre“, rekla je Links za IGV, “Brzaju sa svime, kao da jedva čekaju završnicu. Ali predigra je ključna – ljubljenje, dodiri, polako skidanje odeće… to stvara povezanost i uzbuđenje”.

Dodala je da ženama po pravilu treba više vremena kako bi se uzbudile: “Mi nismo programirane kao muškarci. Treba nam zagrevanje – kao di-džej set, moraš prvo da pokreneš publiku pre nego što pustiš najveći hit”.

Aliks Links Foto: Printscreen/ Instagram/ thealixlynx

2. Zanemarivanje higijene

Druga greška odnosi se na nešto što nikada ne bi smelo da se zanemari – ličnu higijenu.

“Nije često, ali kada se dogodi, jako je neprijatno. Ako si se upravo vratio iz teretane – istuširaj se. Doterivanje i čistoća nisu opcija, to je minimum”, naglašava Links.

Aliks Links Foto: Printscreen/ Instagram/ thealixlynx

3. Pretpostavke i “autopilot”

Treća greška, kaže, događa se kada muškarci pretpostavljaju da će isti trikovi funkcionisati sa svakom ženom.

“Ne možeš da budeš na autopilotu. Samo zato što je nešto upalilo prošli put, ne znači da će i sada. Svaka žena je drugačija – zato razgovarajte i komunicirajte”.

Links zaključuje da su pažnja, komunikacija i trud glavni faktori koji razlikuju dobar seks od lošeg.

Video: Zabrinjavajuće! Tinejdžerke zarađuju džeparac na sajtovima za odrasle