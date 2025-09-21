Punjene prženice koje će vas držati sitim celog dana: Jelo kojem niko nije odoleo
Punjene prženice obožavaju i deca i odrasli. Jednostavno se prave, a drže nas sitim i po nekoliko sati. Donosimo vam recept za ovo sočno jelo.
Sastojci:
- 12 kriški starog hleba
- 6 listova kačkavalja
- 6 listova šunke
- 3 crvene paprike ili paradajza
- 4 jaja
- 50 ml mleka
- pola kašičice soli
Priprema:
Hleb isecite na tanje kriške. Odvojte po dve kriške hleba, između stavite list šunke i kačkavalja. Po ukusnu možete dodati seckanu pečenu ili svežu crvenu papriku ili paradajz. Umutite jaja i dodajte mleko.
Između dva parčeta hleba stavite list šunke i kačkavalja. Umutite jaja sa solju, pa dodajte mleko i sjedinite. Ugrejte ulje da cvrči. U pripremljenu smesu umočite prvo jednu, pa drugu stranu hleba i spustite u vruće ulje. Pecite jednu stranu dok ne porumeni, pa kada okrenete pritisnite viljškom da se kriške dobro zalepe. Gotove prženice izvadite na ubrus da upiju višak masnoće, pa poslužite tople.