Punjene prženice obožavaju i deca i odrasli. Jednostavno se prave, a drže nas sitim i po nekoliko sati. Donosimo vam recept za ovo sočno jelo.

Sastojci:

- 12 kriški starog hleba

- 6 listova kačkavalja

- 6 listova šunke

- 3 crvene paprike ili paradajza

- 4 jaja

- 50 ml mleka

- pola kašičice soli

Foto: KSCHiLI / Alamy / Profimedia

Priprema:

Hleb isecite na tanje kriške. Odvojte po dve kriške hleba, između stavite list šunke i kačkavalja. Po ukusnu možete dodati seckanu pečenu ili svežu crvenu papriku ili paradajz. Umutite jaja i dodajte mleko.

Između dva parčeta hleba stavite list šunke i kačkavalja. Umutite jaja sa solju, pa dodajte mleko i sjedinite. Ugrejte ulje da cvrči. U pripremljenu smesu umočite prvo jednu, pa drugu stranu hleba i spustite u vruće ulje. Pecite jednu stranu dok ne porumeni, pa kada okrenete pritisnite viljškom da se kriške dobro zalepe. Gotove prženice izvadite na ubrus da upiju višak masnoće, pa poslužite tople.

