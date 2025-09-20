Slušaj vest

Marisa Lemu (28), naslednica poznate grčke brodarske porodice Lemos, pronađena je mrtva u svom krevetu u porodičnoj kući u elitnom londonskom kvartu Knightsbridge, samo dan nakon što je otpuštena iz bolnice. Prema tvrdnjama porodice i prijatelja, dok je čekala pregled u bolnici, Marisa je slala poruke prijateljici: "Niko ne proverava kako sam, niko ne dolazi… još uvek mi je loše, vrtoglavica, svrbi me koža“.

Hitna pomoć, kratko zadržavanje i tragičan ishod

Lemu je 10. septembra primljena u bolnicu University College London Hospital (UCLH) nakon što je prethodno posetila privatnu onkološku kliniku Leaders in Oncology Care, gde su joj urađeni testovi krvi. Lekari iz te klinike su je hitno poslali u bolnicu ambulantnim kolima zbog visoke temperature, svraba i vrtoglavice.

Porodica tvrdi da je u bolnici pregledana samo od strane medicinskih sestara koje su uradile krvne testove i stavile joj infuziju. Nakon četiri sata, lekar koji nije lično pregledao Marissu, na osnovu nalaza je odlučio da je pusti kući uz antibiotike. Sledećeg dana, njena kućna pomoćnica je zatekla njeno beživotno telo.

Zvanična istraga i optužbe porodice

Koroner u unutrašnjem zapadnom Londonu potvrdio je da je smrt prijavljena sudu i da istraga još nije otvorena. Preliminarni uzrok smrti, kako navodi porodica, glasi „toksični efekat otrova“ izazvan ujedom životinje ili insekta. Porodica sada optužuje bolnicu UCLH za propuste u pružanju nege i najavljuje pravne korake.

Život ispunjen umetnošću

Marisa Lemu, rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu, potiče iz jedne od najbogatijih grčkih brodarskih dinastija. Preživela je borbu s karcinomom dojke i posvetila se pozorištu nakon studija muzičkog teatra u Njujorku i na Univerzitetu u Arizoni. Ranije ove godine igrala je glavnu ulogu u londonskoj produkciji „Romea i Julije“, a pripremala se i za novu predstavu „Oliver“. Njena rođaka opisala ju je kao „veoma ljubaznu, tihu, obrazovanu i skromnu devojku koja je obožavala umetnost i pozorište“.

Saosećanje iz bolnice

Portparol UCLH izjavio je za britanske medije:

"Veoma nas je rastužila vest o smrti Marise. Izražavamo duboko saučešće njenoj porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku.“

Život mlade naslednice, koja je nakon letovanja u Porto Cheliju tek započinjala nove umetničke projekte, ugašen je iznenada, ostavljajući porodicu i prijatelje u šoku i potrazi za odgovorima.

