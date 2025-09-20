Slušaj vest

Pravoslavni vernici 21. setembra proslavljaju Malu Gospojinu, praznik Rođenja Presvete Bogorodice, i tada se najčešće izgovara molitva Bogorodici Djevi, poznatu kao "Zdravo Marijo":

"Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marijo, Gospod je s tobom; blagoslovena si među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših."

Takođe se izgovara Tropar Rođenja Presvete Bogorodice, molitva kojim se izražava nada i radost spasenja:

"Tvoje Rođenje, Bogorodice Djevo, javilo je radost celom svetu; jer iz Tebe se javi Sunce Pravde, Hristos Bog naš, koji, razvejavši tamu, darova nam krst i, dajući nam mir, spasi duše naše."

Obe molitve se najčešće izgovaraju pred ikonom, a uz njih se u crkvi pevaju i himne posvećene ovom velikom prazniku.

Da li se posti na Malu Gospojinu Foto: Printscreen/Youtube

Da li se posti na Malu Gospojinu?

Pošto je praznik obeležen crvenim slovom, mnogi vernici se pitaju da li tog dana treba postiti. Odgovor zavisi od dana u nedelji kada pada praznik. Naime, post se ne praktikuje na Malu Gospojinu osim ako se praznik desi u sredu ili petak – tada se posti na vodi, u skladu sa crkvenim pravilima.

Mala Gospojina nije strogo posni praznik kao Velika Gospojina ili Božićni post. To je dan radosti, kada se porodica okuplja, a trpeza bude bogata i mrsna. S obzirom da ove godine Mala Gospojina pada u nedelju, vernici mogu slobodno da pripreme svečani, mrsni ručak.