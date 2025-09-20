Sutra je Mala Gospojina, izgovorite ovu snažnu molitvu: Evo kako da se pravilno pomolite
Pravoslavni vernici 21. setembra proslavljaju Malu Gospojinu, praznik Rođenja Presvete Bogorodice, i tada se najčešće izgovara molitva Bogorodici Djevi, poznatu kao "Zdravo Marijo":
"Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marijo, Gospod je s tobom; blagoslovena si među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših."
Takođe se izgovara Tropar Rođenja Presvete Bogorodice, molitva kojim se izražava nada i radost spasenja:
"Tvoje Rođenje, Bogorodice Djevo, javilo je radost celom svetu; jer iz Tebe se javi Sunce Pravde, Hristos Bog naš, koji, razvejavši tamu, darova nam krst i, dajući nam mir, spasi duše naše."
Obe molitve se najčešće izgovaraju pred ikonom, a uz njih se u crkvi pevaju i himne posvećene ovom velikom prazniku.
Da li se posti na Malu Gospojinu?
Pošto je praznik obeležen crvenim slovom, mnogi vernici se pitaju da li tog dana treba postiti. Odgovor zavisi od dana u nedelji kada pada praznik. Naime, post se ne praktikuje na Malu Gospojinu osim ako se praznik desi u sredu ili petak – tada se posti na vodi, u skladu sa crkvenim pravilima.
Mala Gospojina nije strogo posni praznik kao Velika Gospojina ili Božićni post. To je dan radosti, kada se porodica okuplja, a trpeza bude bogata i mrsna. S obzirom da ove godine Mala Gospojina pada u nedelju, vernici mogu slobodno da pripreme svečani, mrsni ručak.
