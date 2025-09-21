Slušaj vest

Kontroverzna OnlyFans zvezda Boni Blu, pravog imena Tija Bilinger (26), doživela je neprijatnost tokom noći u klubu "Onyx" u Šefildu, gde je nastupila u sklopu svoje turneje "Tek punoletna". Boni Blu je inače najpoznatija po tome što je rekla da je spavala s više od 1.000 muškara catokom 12 sati, kao i izjavom da su neki od tih muškaraca bili jedva punoletni studenti.

U galeriji pogledajte fotografije Boni Blu:

1/29 Vidi galeriju Boni Blu Foto: bonnie_blue_xo/instagram, Jam Press/@anniekknight / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zvezda internet platforme za odrasle stigla je u klub oko 1 sat iza ponoći, ali već nakon četrdesetak minuta došlo je do sukoba. Prema rečima očevidaca, žena koja je stajala u redu da je upozna iznenada ju je udarila u vilicu, prenose strani mediji.

Boni se sada oglasila na društvenim mrežama.

"Dogodio se mali incident sinoć, ali sam potpuno dobro. Veliko hvala mom timu obezbeđenja koji je sve držao pod kontrolom. Nema ogrebotina, nema stresa i ništa ne može da me spreči. Jedva čekam svoj nastup u Notingemu naredna dva dana", napisala je.

Očevici tvrde da je sukob izazvala devojka koja je stajala pored Boni, te ju je u jednom trenutku "udarila šakom u vilicu". Drugi svedoci navode da je napadu prethodila rasprava u kojoj je Boni prozvana zbog "unazađivanja feminizma", nakon čega je, prema navodima, poručila svojim telohraniteljima: "Sklonite te debele k** od mene."

Video: Posećivali sajtove za odrasle, pa ostali bez dinara u džepu