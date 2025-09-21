Slušaj vest

Privatni detektiv Pol Evans iz detektivske agencije "I-Spy Detectives" otkrio je na koji način se moderni preljubnici snalaze u skrivanju svojih afera. Od tajnih pisama u prošlosti do poruka koje se same brišu, oduvek su postojali načini za tajno delovanje, ali čini se da je nova metoda skrivena naočigled svih - u aplikaciji koju svakodnevno koristite.

Ako sumnjate da vas partner vara, možda nećete morati da unajmljujete detektive ili analizirate govor tela. Umesto toga, dovoljno je da zavirite u njegov telefon, ili čak u svoj, ako delite zajednički kalendar. Upravo je aplikacija za kalendar postala najnoviji alat za skrivanje afera.

Foto: Shutterstock

Nevina aplikacija kao savršeno skrovište

Privatni detektiv je za Metro UK otkrio da sve više ljudi koristi zajedničke kalendare kako bi planirali tajne sastanke. Iako se čini da je takav pristup previše rizičan i da je preljubnike lako uhvatiti, aplikacija nudi nekoliko opcija koje im omogućuju da ostanu neotkriveni.

"Na površini, to izgleda kao bezazlen termin kod zubara ili poslovni sastanak, ali kada kopate dublje, ti unosi u kalendaru često su pokriće za nešto drugo. Otkrili smo slučajeve gde se isti termin koristi svake nedelje, uvek na drugoj lokaciji, i nikada s tragom stvarnog posla iza toga", rekao je.

Foto: Promo

Tajni kodovi i lažni sastanci

Evans navodi kako je nailazio na preljubnike koji su koristili "tajne kodove" u obliku poslovnih događaja kako bi prikrili svoje tragove. To može da bude timski ručak ili poziv klijentu koji je zabeležen u kalendaru, a u stvarnosti se radi o tajnom susretu.

Razlog zašto ova metoda postaje toliko popularna, objašnjava Evans, jeste to što je aplikacija kalendara većini ljudi neupadljiva. Partneri su skloniji tome da proveravaju poruke ili fotografije, a retko ko će posumnjati u naizgled obične obaveze upisane u kalendar.

Foto: Rob Wilkinson / Alamy / Profimedia

Poslovna putovanja kao paravan

Terapeutkinja za veze Kimberli Mofit, poznata na TikToku pod korisničkim imenom @ask_kimberly, potvrđuje da su poslovne obaveze najčešći izgovor za partnere koji varaju.

"Putovanje zbog posla je najveći način na koji preljubnici postižu ovo vreme i prostor, bilo da stvarno putuju zbog posla ili se pretvaraju da putuju zbog posla", rekla je. "A kad putuju i pitate ih kako im je prošao dan, daće vam veliko, dugo i opširno objašnjenje o tome kako im je prošao dan i šta su radili. To rade da bi vas umirili. Žele da vas preopterete informacijama kako biste prestali da postavljate pitanja."

Foto: Profimedia

Kako prepoznati znakove?

Ako želite da saznate da li je vaš partner veran, postoji još nekoliko znakova na koje treba obratiti pažnju. Evans savetuje da se fokusirate na obrasce ponašanja.

"Ako vaš partner uvek 'radi do kasno' utorkom, ali nema poziva, nema mejlova i nema objašnjenja, vredi zapitati se. Obrasci su najveći pokazatelj. Ne morate da njuškate, ali možete da počnete s postavljanjem direktnih pitanja. Većina afera se razotkrije kada ljudi primete male nedoslednosti", zaključio je.

