Sočna piletina punjena spanaćem i feta sirom: Topi se u ustima
Sočan i jednostavan obrok može biti gotov za manje pol 40 minuta. Piletina punjena spanaćem i feta sirom je jelo koje osvaja već na prvi zalogaj. Evo kako da jednostavno napravite ovaj obrok. Donosimo vam fantastičan recept.
Sastojci za 3 porcije:
3 kom. bibera
400 g pilećeg filea
80 g feta sira
3 g soli
80 g spanaća
5 g vegete
Priprema: 1 pileća prsa, 80 g spanaća, 80 g feta sira, 1 kašičica soli, 1 kašičica vegete, 1 kašičica mlevenog bibera. Pileća prsa odvojte od kosti i kožice i nožem napravite džepove za punjenje. Izmešajte so, vegetu i biber, premažite meso i ostavite na par sati u frižideru, kako bi meso upilo začine. Spanać obarite i iseckajte, sir izdrobite rukama i izmešajte sa spanaćem. Džepove napunite pripremljenom smesom. Meso stavite u podmazanu vatrostalnu činiju i poklopite. Pecite oko 30 minuta na 180 stepeni.