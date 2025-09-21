Slušaj vest

Emilo Bušnel i Moli Sajnert danas izgledaju i ponašaju se kao najbolje prijateljice iz detinjstva, a zapravo su se upoznale tek u svojim tridesetim godinama. Onda su saznale nešto što im je promenilo život iz korena, one su sestre bliznakinje.

"Neverovatno je, imam osećaj kao da Moli poznajem oduvek,“ rekla je Emili (40), administratorka u advokatskoj firmi, za magazin People. Sedeći na kauču u domu svoje majke u Manajanku, Pensilvanija, bliznakinje, obučene u identične roze džempere i sa istim šoljicama kafe u rukama, smeju se istim lakoćom i završavaju rečenice jedna drugoj.

Sestre bliznakinje razdvojene po rođenju:

Razdvojene na rođenju, odrasle u različitim američkim porodicama

Devojčice su rođene 1985. godine u Južnoj Koreji i ubrzo poslate u različite hraniteljske porodice pre nego što su ih usvojile američke porodice koje nisu znale da imaju bliznakinju. Emili je odrasla u Jardliju u Pensilvaniji, sa tri starija brata, dok je Moli bila jedino dete u porodici u Vinter Parku na Floridi.

Uprkos stotinama kilometara razdvojenosti, obe su imale slična, bezbrižna detinjstva: odrastale su u jevrejskim porodicama, radile kao baristkinje u srednjoj školi i pohađale časove plesa. Tek u tridesetim godinama počele su da razmišljaju o svom poreklu.

"Znala sam da sam usvojena, ali nisam imala potrebu da tražim svoju biološku porodicu,“ priznaje Moli.

DNA test otkrio neverovatnu istinu

Sve se promenilo kada je Emilina ćerka Izzi (11) poželela da sazna više o maminoj biološkoj porodici. Emili je poslala uzorak ćerkine DNK dok je Moli uradila test iz zdravstvenih razloga. Kada je u martu 2021. godine dobila obaveštenje da ima „ćerku“, Moli je pomislila da je u pitanju prevara. Ipak, poruka koju je poslala Izzi dovela je do neverovatnog otkrića.

Emili je na internetu pronašla snimak Moli i, gledajući ga, imala osećaj da gleda sebe u ogledalu. Uporedile su fotografije i datume rođenja i shvatile, one su identične bliznakinje.

Prvi susret: suze, smeh i zagrljaj

Umesto video poziva, odlučile su da se uživo upoznaju 29. marta 2021. na svoj 36. rođendan, u hotelu u Fort Loderdejlu.

"Osećala sam sve emocije koje postoje,“ priseća se Emili. „Sve što sam želela bilo je da je zagrlim.“

Za Moli je taj zagrljaj bio ogromno olakšanje: „Znala sam da imamo ceo život pred sobom.“

Od tog trenutka postale su nerazdvojne: svakodnevno se dopisuju, razmenjuju garderobu, planiraju zajednička putovanja. Njihove porodice upoznale su se prošlog meseca u Pensilvaniji, a svi kažu da su se vreme i prostor istopili kad su bliznakinje zajedno.

"Saznanje da imam nekoga s kim mogu da krenem na ovo putovanje je najveći poklon,“ rekla je Emili dok je njena sestra brisala suze.