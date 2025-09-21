Slušaj vest

Jedna žena je priznala da se osećala „slomljeno“ kada je slučajno prisluškivala razgovor svog dugogodišnjeg partnera i saznala šta on zapravo misli o njihovoj vezi.

Osam godina ljubavi i jedno bolno otkriće

U svojoj objavi na Redditu, ona je objasnila da je sa partnerom u vezi već osam godina. On ima troje dece iz prethodnog braka, dok ona ima sina iz ranije veze, a sva deca su tinejdžeri starija od 13 godina. Par vodi „lep život“ i pripada višoj srednjoj klasi.

Nedavno je žena, proveravajući snimke sa Ring kamere na ulaznim vratima, čula svog partnera kako putem telefona s prijateljem priča o njihovoj vezi.

"Obično ne prisluškujem njegove razgovore, ali ovo mi je zvučalo sumnjivo,“ napisala je. Prvo je čula kako otkriva privatne informacije o njenom sinu detalje za koje ga je molila da zadrži za sebe. Zatim je prijatelj postavio nekoliko pitanja o njihovoj vezi, među kojima i ono najvažnije: da li planira da je oženi.

"Rekao je da ne planira, a onda je nagovestio da ja znam previše o njegovom nasledstvu, praktično me prikazavši kao da sam s njim zbog novca,“ napisala je autorka objave.

Žena je priznala da ju je ovo duboko povredilo

"Nikada nisam bila udata, a imali smo osam stabilnih godina i razgovarali o našoj budućnosti,“ napisala je. "On je čak ohrabrivao ideju braka. Ne mogu da pređem preko ovoga.“

Opisala je njegovu izjavu kao udarac:

"Njegov jezik bio je kao oružje koje je proseklo moje srce.“ Kako bi mu dočarala osećaj izdaje, upotrebila je hipotetički primer:

"Pitala sam ga: ‘Kako bi se ti osećao da ti izdam poverenje i prevarim te?’ Znam da nije isto, ali to je jedina paralela koja mi pada na pamet.“ Međutim, njen pokušaj da objasni svoja osećanja je propao — sada je partner optužuje da „želi da ga prevari“, a među njima već mesec dana vlada napeta atmosfera.

Ovo je znak da veza ne funkcioniše

Korisnici Reddita su je savetovali da ovo vidi kao ozbiljno upozorenje.

"Da li ste pričali o braku tokom svih ovih godina? To bi za mene bio kraj. Ako nije jasno rekao da više nikada ne želi brak, osećala bih se kao da sam protraćila osam godina,“ napisala je jedna osoba. „A sada znaš i da mu ne možeš poveriti privatne stvari o svom detetu. Da li je to zaista život kakav želiš?“

Drugi korisnik je kritikovao njen izbor da koristi hipotetičke scenarije umesto da otvoreno iznese svoje emocije:

„Zašto postavljati hipotetička pitanja? Budi iskrena. Čula si razgovor, znaš da je odavao privatne informacije i da je rekao da vas nikada neće oženiti. Nema potrebe za pretvaranjem. Suoči se s njim direktno, razgovarajte i odluči šta dalje.“