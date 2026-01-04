Slušaj vest

Još 2018. godine, jedan video snimak obišao je svet i do danas se pamti kao jedan od najlepših prazničnih trenutaka. Na njemu je jedanaestogodišnji dečak iz Ohaja, Karter Vajls, koji na Božić dobija poklon koji mu menja život zauvek.

Dečak Karter otvara kutiju, a unutra - uramljena porodična fotografija i poruka. Naglas čita:

- Ovo je naša najnovija slika porodice. Svi bismo voleli da budeš na sledećoj slici i da budeš deo naše porodice… da li bi voleo da budeš Kifart i da nam budeš sin i brat?

U trenutku kada je shvatio da će zaista biti usvojen, Karter je briznuo u plač. Okružen porodicom, jedva je uspevao da zadrži emocije, dok ga je tetka snažno grlila.

Poslednja šansa da dečak ostane u porodici

Njegova tetka, Lija Kifart, otkrila je da je usvajanje bilo pod velikim znakom pitanja.

- Ovo je možda bio poslednji put da smo ikada videli Kartera i osetili smo da nam je zaista važno da ga zadržimo u porodici, rekla je.

Video je tada pregledan hiljadama puta na Tviteru, a i danas, godinama kasnije, ljudi mu se vraćaju kao podsetniku na to koliko porodica znači.

Sam Karter je kasnije izjavio da mu je drago što njegova sreća inspiriše i druge:

- Dobro je što drugi ljudi mogu da uživaju u mojoj sreći i sreći moje porodice.

VIDEO: da li znate koliko traje proces pripreme za usvajanje: