Jedna korisnica Redita potpuno je oduševila internet nakon što je na rasprodaji naišla na predmet koji joj je, kako kaže, "ulepšao dan" a, ispostaviće se, i mnogo više od toga. Naime, za svega 1.25 dolara (oko 120 dinara) kupila je maramu ne sluteći da u rukama zapravo drži vredan modni komad.

Objava koja je pokrenula lavinu reakcija

Svoju priču podelila je putem fotografije na Redditu, napisavši: - Pronašla sam ovo danas za 1.25 dolara na rasprodaji. Jedva čekam da je nosim! Nisam mogla da verujem da je Hermes.

Kupila Hermes maramu za 120 dinara u sekend hendu Foto: printscreen/reddit/ThriftStoreHauls

Na prvi pogled, mnogi su prepoznali kultni Hermès dizajn — maramu u nijansama ružičaste, crne i plave, sa jasno vidljivom etiketom iz Francuske. Ubrzo su krenuli komentari i oduševljenje korisnika, koji su odmah potvrdili da se radi o originalu.

Luksuz iz druge ruke

Zaljubljenici u vintidž modu brzo su krenuli u poređenje, a otkriveno je da slične Hermès marame iz 1950-ih i 1980-ih na sajtovima za luksuznu preprodaju dosežu cene od preko 1.000 dolara (oko 857 evra).

Ovakve marame poznate su po vrhunskoj izradi, izrađene od čiste svile, sa unikatnim motivima i često dostupne samo u ograničenim serijama. Upravo zbog toga, njihova vrednost vremenom samo raste, posebno među kolekcionarima i ljubiteljima luksuzne mode.

Modna senzacija iz second hand radnje

Otkrivanje ovakvog komada u second hand prodavnici prava je retkost, pa ne čudi što je cela modna zajednica na internetu reagovala sa uzbuđenjem i pomalo zavisti. Ova priča još jednom dokazuje da modna blaga često leže sakrivena na neočekivanim mestima, a pažljivo oko i malo sreće mogu da dovedu do pravog otkrića.

