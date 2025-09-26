Slušaj vest

Jedna korisnica Redita potpuno je oduševila internet nakon što je na rasprodaji naišla na predmet koji joj je, kako kaže, "ulepšao dan" a, ispostaviće se, i mnogo više od toga. Naime, za svega 1.25 dolara (oko 120 dinara) kupila je maramu ne sluteći da u rukama zapravo drži vredan modni komad.

Objava koja je pokrenula lavinu reakcija

Svoju priču podelila je putem fotografije na Redditu, napisavši: - Pronašla sam ovo danas za 1.25 dolara na rasprodaji. Jedva čekam da je nosim! Nisam mogla da verujem da je Hermes.

Hermes marama iz sekend henda.jpg
Kupila Hermes maramu za 120 dinara u sekend hendu Foto: printscreen/reddit/ThriftStoreHauls

Na prvi pogled, mnogi su prepoznali kultni Hermès dizajn — maramu u nijansama ružičaste, crne i plave, sa jasno vidljivom etiketom iz Francuske. Ubrzo su krenuli komentari i oduševljenje korisnika, koji su odmah potvrdili da se radi o originalu.

Luksuz iz druge ruke

Zaljubljenici u vintidž modu brzo su krenuli u poređenje, a otkriveno je da slične Hermès marame iz 1950-ih i 1980-ih na sajtovima za luksuznu preprodaju dosežu cene od preko 1.000 dolara (oko 857 evra).

Ovakve marame poznate su po vrhunskoj izradi, izrađene od čiste svile, sa unikatnim motivima i često dostupne samo u ograničenim serijama. Upravo zbog toga, njihova vrednost vremenom samo raste, posebno među kolekcionarima i ljubiteljima luksuzne mode.

Garderoba u second hand prodavnici
Garderoba u second hand prodavnici podložna je patogenima Foto: Shutterstock

Modna senzacija iz second hand radnje

Otkrivanje ovakvog komada u second hand prodavnici prava je retkost, pa ne čudi što je cela modna zajednica na internetu reagovala sa uzbuđenjem i pomalo zavisti. Ova priča još jednom dokazuje da modna blaga često leže sakrivena na neočekivanim mestima, a pažljivo oko i malo sreće mogu da dovedu do pravog otkrića.

Ne propustiteZanimljivostiU sekend hendu kupila porcelansku posudu, kad ju je otvorila život joj se zgadio: "Zašto bi neko donirao ovo?"
Tiktokerka u sekend hendu kupila porcelansku posudu.jpg
Pop kultura"Da staviš i najgoru krpu na sebe, dobro će ti stajati": Ćerka Jovana Memedovića oduševila fanove stajlingom iz sekend henda
untitled3-copy.jpg
ZanimljivostiKupila sam polovnu jaknu, a kad sam zavukla ruku u džep umalo sam se srušila: Odmah sam pozvala prodavnicu
Žena je kupila polovnu jaknu i u njoj našla 50 funti
ZanimljivostiMaja kupila polovnu jaknu, a kad je videla šta ima u džepu sledila se "Još uvek ne mogu da verujem šta vidim"
profimedia-0213111741.jpg

Bonus video: Na zaječarskom vašaru najtraženija je polovna garderoba

NAJTRAŽENIJA POLOVNA GARDEROBA: Na zaječarskom vašaru ima svega, kupci imaju tri dana za nabavku Izvor: Kurir televizija