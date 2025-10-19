Slušaj vest

Izrazi "keva" i "ćale" često se mogu čuti u žargonskom oslovljavanju majke i oca.

Ove dve reči za oslovljavanje roditelja često se vode kao deo "uličnog govora", međutim, primetno je da se često upotrebljavaju kada među osobama postoji visok stepen bliskosti.

Sa druge strane, mame su se često ljutile kada bi, u periodu puberteta njihovih miljenika i miljenica, postajale "keve". Dugo se mislilo i da ovaj naziv nosi pogrdno i uvredljivo značenje, međutim, istina je potpuno drugačija.

Mame su se često ljutile kada bi, u periodu puberteta njihovih miljenika i miljenica, postajale "keve" Foto: Roberto Jimenez / Alamy / Profimedia

Šta znači keva?

Žargonski izraz "keva", koji se odomaćio u srpskom jeziku, predstavlja izvrnutu interpretaciju reči "nekev" koja je u jeziku dorćolskih Jevreja Sefarda označavala majku.

Nažalost, ova jedinstvena etnička zajednica, koja je vekovima živela na Dorćolu i tu ostavila dubok trag u našoj kulturi u brojnim oblastima, potpuno je nestala pod zločinima nemačkih nacista tokom Drugog svetskog rata, a uspomena na njih sačuvana je i kroz ovaj izraz.

U mnogim našim krajevima reč KEVA dolazi u različitim značenjima

1. keva – označava štap kome je gornji kraj savijen za zgodnije držanje rukom: "Čobani savijaju sami sebi keve od leskovine, vrbovine, drenovine." Tako da ako neko svoju mamu naziva "kevа", onda to može da se tumači kao znak poštovanja i ljubavi, jer se na mamu oslanjamo stoprocentno i taj oslonac nas nikada ne izdaje.

2. U Hrvatskoj se za kozu kaže da je keva, a u nekim istočnijim krajevima keva je sinonim za magaricu.

3. Keva je naziv za žensko dete dok ga ne krste.

4. Čika Jova Zmaj kaže da se "keva tepa ženskima, kojim je ime Paraskevija, Makevija i još tako", dok je kod Vuka Stefanovića Karadžića to "žensko ime".

5. Kod Jevreja "nªkeva" označava svako žensko biće.

6. Jedno tumačenje je da reč "keva" dolazi od glagola "kevati", što znači davati. A ko nam najviše daje, nego naše majke?

7. A opet, jedno tumačenje kaže da "kevati" dolazi od takozvanih kodiranih/tajnih jezika kao što je, npr. šatrovački ili kokni (cockney) u engleskom jeziku. Obično su se ranije njime koristili lopovi i kriminalci da bi sakrili pravo značenje reči. U ranijem periodu takve "tajne reči" su bile: kinta (novac), klopa (hrana), rascopati (razbiti), zacopati se (zaljubiti se), šorka (tuča)… One su se u ovo savremeno doba toliko rasprostanile, da više nema nikakve tajnovitosti u njima. Dosta ovih reči je nastalo maskiranjem srpskih reči "stranim rečima". Budući da lopovi baš i nisu neke poliglote, koristili su svoj narodni jezik. Ovakve reči često nastaju mešanjem srpskog i albanskog jezika. Smatra se da je "kevati" nastalo od albanskog "ke" (imaš) i srpskog davati, a kasnije je izvedena imenica "keva" za onoga koji daje (kao što majka večito daje).

Reč ćale nastala je kao skraćenica od "ćaća", koji je karakterističan naziv za oca Foto: Shutterstock

Šta znači ćale?

Reč ćale, sa druge strane, nastala je kao skraćenica od "ćaća", koji je karakterističan naziv za oca na "zapadnoj strani".

Čak je i čuveni Momo Kapor posvetio ceo jedan esej objašnjavajući psihologiju "ćaleta" pravog srpskog domaćina, koji je ujedno i najbolji ortak i autoritet koga se plaše.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

VIDEO: Tramp tvitove piše sam: