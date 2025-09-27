Za domaću supu potrebno je više od bujona

Svi znamo da ne postoji ništa utešnije od tanjira domaće supe, bilo da je u pitanju klasična pileća, bogata povrtna ili gusta čorba od sočiva. Iako su recepti jednostavni i lako dostupni, često domaća supa jednostavno „nema onu dubinu“ ukusa koju imaju industrijske verzije iz konzerve.

Naravno, možete dodati više soli ili bibera, ali, kako kažu profesionalni kuvari – to je tek poslednji korak.

Šta je zaista ključ dobre supe?

Na ovo pitanje, većina profesionalnih kuvara daje isti odgovor – kvalitetna osnova i vreme.

Profesionalni kuvari veruju da se prava domaća supa razvija polako i sa pažnjom Foto: Shutterstock

- Vreme, pažnja i posvećenost. Plus, domaći bujon je kičma svake dobre supe, kaže glavni kuvar restorana Bar Gigi u Londonu, Konor Robson za Express.

Za razliku od brzih recepata koji obećavaju instant ukus, Konor veruje da se prava aroma razvija polako i sa pažnjom. Bujon ne mora biti komplikovan – dovoljno je koristiti ono što već imate: kosti, povrtne kore i začinsko bilje.

- Možete kupiti kvalitetan bujon, ali ja uvek radije pravim sopstveni. To je sjajan način da iskoristite ostatke i povrtne kore i da ništa ne bacite, istakao je Konor.

Neobični sastojci za dubinu ukusa

Nik Vadas, autor kuvarske knjige "The Pickle Jar", takođe ima drugačiji pristup supi. Osim klasičnog luka, šargarepe i celera, on savetuje da se koristi i fermentisano povrće.

- Kiseli kupus radi posao u mom slučaju. Daje neverovatnu dubinu ukusa i potrebnu kiselost, a donosi i snagu ukusu, posebno kada nemate dobar bujon pri ruci.

On priznaje da ponekad koristi i kupovne dodatke, poput Maggi-ja ili Knorr začina, ali kada god može, pravi sopstvenu bazu – najčešće od pilećih kostiju i klasičnog aromatičnog povrća. Čak i rasol od kiselog kupusa ponekad završi u loncu.

Izbegnite česte greške kod kuvanja supe

Iako mnogi misle da je supa jelo koje „ne može da omane“, profesionalci upozoravaju na nekoliko grešaka. Šarlot Pajk, autorka knjige "The Soup Solution", upozorava na upotrebu zelenog povrća.

- Sa zelenim povrćem mora se biti izuzetno oprezan, kaže ona, jer se lako prekuva i izgubi boju i svežinu.

Antonio Raspon, šef kuhinje restorana "SW16 Bar & Kitchen", dodaje da se pri kuvanju supe treba kloniti suvih začina.

- Supu ukrašavam isključivo svežim začinskim biljem, nikada suvim.

Zgušnjavanje bez brašna: krompir kao tajni saveznik

Profesionalni kuvari veruju da se prava domaća supa razvija polako i sa pažnjom Foto: Shutterstock

Umesto klasičnog zgušnjavanja brašnom ili pavlakom, Antonio predlaže prirodnije rešenje – krompir.

- Može se iseći na kockice, kolutove ili blago izgnječiti u supi. U svakom slučaju, daje divnu kremastu teksturu bez upotrebe pavlake, zbog čega je jelo utešnije i zadovoljavajuće.

Ovaj sastojak, osim što povezuje ukuse, dodaje i punoću, čineći da supa deluje bogatije i prirodnije.

Završni detalj koji pravi razliku

I dok je glavnina ukusa u bujonu i pažljivom kuvanju, ne treba zaboraviti završni korak. Antonio ističe da nekoliko kapi maslinovog ulja i limunovog soka može promeniti sve.

- Ta svežina podiže ukus povrća i začinskog bilja, balansira jačinu i čini da svaki zalogaj oživi. Bilo da je u pitanju minestrone ili čorba od sočiva, taj mali završni detalj pretvara supu iz dobre u nezaboravnu.

Prava supa traži strpljenje, ne trikove

Domaća supa ne mora da bude komplikovana, ali zahteva više od ubacivanja sastojaka u lonac. Potrebni su posvećenost, dobar bujon, kvalitetni sastojci i malo pažnje pri završetku. Kada to savladate – vaša supa više nikada neće biti „samo supa“.

