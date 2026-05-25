Sa prašinom je večita borba u kući. Koliko god često brisali površine, dovoljno je nekoliko dana da se ponovo nakupi po policama, televizoru ili nameštaju. Stručnjaci objašnjavaju da trajno rešenje ne postoji jer prašina dolazi iz brojnih izvora — od mrtvih ćelija kože, kose i dlake životinja do polena, vlakana iz odeće i nameštaja i zagađenja iz vazduha.

Ipak, postoji trik koji može značajno produžiti osećaj čistog doma. Profesionalna čistačica, koju mnogi prate na TikToku, podelila je recept za sprej koji, navodno, smanjuje taloženje prašine.

Radi se o jednostavnoj mešavini pet sastojaka:

- 2 šolje vode

- 1/4 šolje belog sirćeta

- 1 kašika maslinovog ulja

- 3 kapi deterdženta za sudove

- 3 kapi eteričnog ulja (npr. citrusnog)

Profesionalna čistačica tvrdi da ova mešavina „potpuno uklanja i odbija prašinu“, i savetuje da se sprej koristi jednom mesečno za održavanje doma bez prašine. Njen savet je oduševio mnoge, posebno one koji svakodnevno vode bitku sa prašinom.

„Kod mene se prašina skuplja svake sedmice. Kad bi se to smanjilo na jednom mesečno, bila bih presrećna jer nemam vremena stalno da čistim“, napisala je jedna žena.

VIDEO: Savet za brisanje prašine