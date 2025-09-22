Kako se pravilno sterilišu tegle i flaše za zimnicu? Uz ove korake, ajvar i turšija vam se nikad neće pokvariti
Domaćice se uveliko bave spremanjem zimnice, a da bi trajala, neophodno je da pripremljen ajvar, krastavčiće ili bilo koji drugi vid zimnice stavite u sterilisane tegle ili flaše.
Pre nego što se obavi proces sterilizacije, potrebno je da ih pravilno pripremite odnosno detaljno operete, jer džaba sterilizacija ukoliko je loše oprano staklo.
Tegle i flaše operite ručno u toploj vodi deterdžentom za pranje sudova koristeći mekani sunđer ili četkicu koja će dopreti do svih uglova.
Nakon pranja ih lepo isperite pod jakim mlazom vode, a onda ih ostavite da se ocede na suvoj podlozi.
Najbolje je da se suše prirodno otvorene strane nadole. Tek kada sve ovo obavite, flaše i tegle su spremne za sterilizaciju.
Kako sterilisati tegle i flaše na šporetu?
Već oprane tegle i flaše stavite u šerpu koju ste napunili vodom skoro do vrha.
Pustite da voda provri, poklopite i kuvajte najmanje 10 minuta.
Potom isključite ringlu i ostavite flaše i tegle da tu stoje dok ne budu spremne za upotrebu.
Najbolje je da ih koristite ubrzo nakon sterilizacije.
Kako sterilisati tegle i flaše u rerni?
Sterilisanje flaša i tegla u rerni je najefikasniji način.
Na pleh stavite papir za pečenje i poređajte tegle i flaše, tako da se ne dodiruju i da im otvori budu okrenuti nadole
Zagrejte rernu na 140°C i sušite tegle i flaše oko 15-20 minuta.
Kako sterilisati tegle i flaše u mikrotalasnoj rerni?
Nakon što dobro operete tegle i flaše, nemojte da ih sušite, već ih stavite u mikrotalasnu pećnicu, podesite je na najvišu temperaturu i ostavite da stoje unutra 60 sekundi.
Sterilizacija poklopaca i zatvarača
Poklopce sterilišite tako što ćete ih straviti u ključalu vodu i ostaviti da se kuvaju još 10 minuta.
Vodite računa, pa skinite ako imaju gumeni dodatak i posebno ga operite u vreloj vodi.
(Kurir.rs/Glossy)