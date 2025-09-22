Slušaj vest

Domaćice se uveliko bave spremanjem zimnice, a da bi trajala, neophodno je da pripremljen ajvar, krastavčiće ili bilo koji drugi vid zimnice stavite u sterilisane tegle ili flaše.

Pre nego što se obavi proces sterilizacije, potrebno je da ih pravilno pripremite odnosno detaljno operete, jer džaba sterilizacija ukoliko je loše oprano staklo.

Tegle i flaše operite ručno u toploj vodi deterdžentom za pranje sudova koristeći mekani sunđer ili četkicu koja će dopreti do svih uglova.

Nakon pranja ih lepo isperite pod jakim mlazom vode, a onda ih ostavite da se ocede na suvoj podlozi.

Najbolje je da se suše prirodno otvorene strane nadole. Tek kada sve ovo obavite, flaše i tegle su spremne za sterilizaciju.

Kako sterilisati tegle i flaše na šporetu?

Već oprane tegle i flaše stavite u šerpu koju ste napunili vodom skoro do vrha.

Pustite da voda provri, poklopite i kuvajte najmanje 10 minuta.

Potom isključite ringlu i ostavite flaše i tegle da tu stoje dok ne budu spremne za upotrebu.

Najbolje je da ih koristite ubrzo nakon sterilizacije.

Zimnica Foto: Shutterstock

Kako sterilisati tegle i flaše u rerni?

Sterilisanje flaša i tegla u rerni je najefikasniji način.

Na pleh stavite papir za pečenje i poređajte tegle i flaše, tako da se ne dodiruju i da im otvori budu okrenuti nadole

Zagrejte rernu na 140°C i sušite tegle i flaše oko 15-20 minuta.

Kako sterilisati tegle i flaše u mikrotalasnoj rerni?

Nakon što dobro operete tegle i flaše, nemojte da ih sušite, već ih stavite u mikrotalasnu pećnicu, podesite je na najvišu temperaturu i ostavite da stoje unutra 60 sekundi.

Sterilizacija poklopaca i zatvarača

Poklopce sterilišite tako što ćete ih straviti u ključalu vodu i ostaviti da se kuvaju još 10 minuta.