Klaudija Raja, poznata brazilska glumica, iznenadila je javnost kada je objavila da je u 55. godini prirodnim putem zatrudnela, uprkos tome što joj je ranije rečeno da su joj šanse za novu trudnoću gotovo nepostojeće. Devet meseci kasnije, na svet je donela sina Luku.

Inače, Klaudija iz prethodnog braka već ima dvoje odrasle dece – sina Enca (25) i ćerku Sofiju (20).

Zamrznute jajne ćelije i neuspešna vantelesna oplodnja

Još u 48. godini, glumica je odlučila da zamrzne jajne ćelije. Međutim, tri godine kasnije lekari su joj saopštili da je ušla u menopauzu i da prirodna trudnoća više nije moguća. Godine 2021, ona i njen drugi suprug pokušali su vantelesnu oplodnju, ali bez uspeha.

Uprkos svemu, dogodilo se ono što ni lekari nisu očekivali – Klaudija je spontano ostala trudna.

- Kada mi je doktor tražio test krvi za trudnoću, rekla sam: "Ali kako, pa imam 55 godina". Ipak, otišla sam u apoteku, kupila test, nisam mogla da izdržim i test je bio pozitivan.

Trudnoća u poznim godinama – retka i rizična

Prirodna trudnoća kod žena starijih od 50 godina izuzetno je retka. Stručnjaci iz NHS-a ističu da se sa godinama povećavaju zdravstveni rizici za i majku i bebu – uključujući visok krvni pritisak, probleme sa šećerom, kao i komplikacije tokom porođaja.

Rizici uključuju:

Produženi porođaj

Potrebu za indukovanim ili potpomognutim porođajem

Carski rez

Mogućnost mrtvorođene bebe

Međutim, zahvaljujući napretku tehnologije potpomognute oplodnje, sve više žena i u pedesetim godinama odlučuje se na roditeljstvo, iako je prirodno začeće i dalje izuzetna retkost.

Odlučnost uprkos svemu

Klaudija priznaje da je vest o trudnoći šokirala i nju i njenog supruga, ali da ni u jednom trenutku nisu pomišljali da odustanu.

- Doktori su bili u šoku, suprug i ja takođe, ali smo želeli da ovu trudnoću izguramo do kraja. Pobačaj nije bio opcija uprkos tome što su me sve prijateljice i familija upozoravali o mogućim komplikacijama. Ja sam bila spremna na sve i srećom, sve je prošlo dobro. Luka je jedan zdrav dečak.

Snaga vere i unutrašnjeg glasa

Ova priča o neposustajanju uprkos godinama i prognozama mnogima je inspiracija. Klaudija je pokazala da ponekad ni medicina ne može da predvidi sve, i da snaga volje i vera u život donose neočekivane poklone – čak i kada ih najmanje očekujemo.

