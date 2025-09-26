Slušaj vest

Kada se na TikToku pojavio receptza najbržu gibanicu, koji je podelio profil @darjanvasic, brzo je postao hit – jer ko može da odoli sočnoj i lisnatoj piti koja se sprema za tren oka?

Ono što ovu gibanicu izdvaja jeste neverovatna lakoća pripreme. Ne morate da provodite sate u kuhinji, a dobićete jelo koje izgleda kao da ste se baš potrudili. Sve što treba da uradite jeste da umutite nekoliko osnovnih sastojaka, kore malo "zgužvate" i prepustite rerni da odradi ostatak posla. Rezultat je mekana, ukusna i mirisna gibanica koja osvaja na prvi zalogaj.

Potrebno je:

500 g gotovih kora za pitu

700 g sira po želji

0,5 l jogurta

50 ml kisele vode

50 ml ulja

50 ml mleka

1 prašak za pecivo

Priprema:

Umutite jogurt, kiselu vodu, ulje, mleko, sir i prašak za pecivo. U pleh poređajte nekoliko kora kao osnovu. Preostale kore kidajte ili gužvajte, zatim ih umačite u pripremljenu mešavinu i slažite preko podloge.

Pecite u zagrejanoj rerni dok gibanica ne porumeni i ne postane hrskava spolja, a sočna iznutra.

Topla gibanica spremna je za uživanje – poslužite je uz čašu jogurta ili kiselo mleko i dobićete obrok kojem će se svi vraćati.

(Kurir.rs/Žena)

