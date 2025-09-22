U periodu od 14. do 19. septembra, u Etno selu Complex Starite Kashti, nedaleko od Sunčevog Brega u Bugarskoj, održano je prestižno međunarodno takmičenje King & Queen World. Ova glamurozna manifestacija okupila je više od 50 kandidatkinja i 20 kandidata, a u kategoriji Miss takmičilo se oko 30 žena, uzrasta od 5 do čak 52 godine, iz različitih delova sveta.

Stručni žiri i impresivna organizacija

Takmičenje je ocenjivao stručni žiri sastavljen od profesionalaca iz sveta mode i lepote – među njima su bili frizeri, modeli i nacionalni direktori, uključujući Milana Rakića, Čavdara Arsova, Petra Todorova, Ivu Damjanovu i poznatog pevača Vladislava Slavkova. Organizator događaja bio je Jordan Bačvarov, osnivač Bachvarov Group, koji je pohvaljen za besprekornu organizaciju i topao doček svih učesnika.

Uspeh za Srbiju: Lidija Jovanović trećeplasirana

Lidija Jovanović iz Prokuplja, članica modne agencije SNOB, ostvarila je izuzetan uspeh osvojivši treće mesto na evropskom izboru Mrs Europe 2025, koji je deo šireg takmičenja. U toj kategoriji takmičilo se tridesetak žena, a u finale je ušlo samo 13 najboljih.

Intenzivne pripreme i nezaboravno iskustvo

Pripreme za ovo takmičenje trajale su mesecima, uključujući modne obuke u Dubaiju i koreografske probe u Ohridu, što svedoči o ozbiljnosti i visokom nivou produkcije ovog događaja.

Lidija je istakla da joj je ovo iskustvo donelo brojne prijatelje, poslovne kontakte i nove prilike, kao i da je finalno veče bilo prepuno emocija - od haotičnog presvlačenja i šminkanja, do izlaska pred reflektore i publiku.

Pobednica iz Rusije

Titulu Mrs Europe 2025 osvojila je Anastasija Belik iz Vladivostoka. Lidija je u osvrtu na takmičenje istakla da je Anastasija "harizmatična i potpuno zasluženo pobedila", naglašavajući fer plej duh koji je vladao među takmičarkama.

