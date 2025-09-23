Slušaj vest

Karmen i Lupita Andrade, 25-godišnje sijamske bliznakinje iz Sjedinjenih Američkih Država, otvorile su se o tome kako izgleda njihov svakodnevni život otkako se Karmen prošle godine udala za Danijela Mekormaka.

Bliznakinje su rođene spojene i lekari su još u detinjstvu upozorili da bi njihovo razdvajanje bilo fatalno. Od tada su nerazdvojne – u bukvalnom smislu.

Brak i nova dinamika

Karmen i Danijel venčali su se u oktobru prošle godine na mostu Lover’s Leap u Konektikatu, nakon što su se upoznali preko aplikacije Hinge 2020. godine. Tek u julu ove godine otkrili su javnosti da su u braku.

Iako se spekulisalo da Lupita ne prihvata sestrinog muža, ona je to demantovala:

– Samo želim da moja sestra bude srećna – rekla je.

Dodala je i da ima svoje načine da se distancira kada Karmen i Danijel žele privatnost:

– Da, imam slušalice i telefon. Ne zanima me – izjavila je za magazin People.

Odgovor na neprijatna pitanja

Karmen i Lupita odbijaju da odgovaraju na pitanja o intimnim detaljima, naglašavajući da žele da budu viđene kao ljudska bića, a ne predmet znatiželje.

– Naša seksualnost nije tuđa stvar – poručio je i Danijel.

Lupita je takođe istakla da ne planira da se udaje jer ne želi brak i da je aseksualna.

Život dale

Karmen i Lupita Andrade dele karlicu i reproduktivni sistem Foto: printscreen/instagram/andrade_glupe

ko od luksuza

Iako imaju preko 256.000 pratilaca na Jutjubu i na hiljade na Instagramu, bliznakinje tvrde da ne žive luksuzno.

– Nemam novca. Radimo po 50 sati nedeljno da bismo preživele, a sponzorstva su samo dodatni prihod – rekla je Karmen.

Bliznakinje naglašavaju da, iako dele isto telo, svaka ima svoj pasoš i sopstveni identitet.

