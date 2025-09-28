Slušaj vest

Američka zvezda filmova za odrasle, Madelin Mej, svakodnevno dobija stotine poruka od muškaraca koji se osećaju nesigurno zbog veličine svog penisa. Umesto da ćuti, odlučila je da širi ono što naziva „pozitivnošću prema penisu“, želeći da vrati samopouzdanje muškaraca i pokaže da vrednost osobe ne zavisi od njenih telesnih mera.

„Pornografija nije stvarnost“

Madelin, koja ima preko 660.000 pratilaca na Instagramu, priznaje da svakodnevno dobija najmanje 100 poruka u kojima muškarci izražavaju nesigurnost u vezi sa svojom muškošću.

„Jedini prikaz koji muškarci vide je kroz pornografiju, a tamo su glumci izabrani upravo zbog svoje veličine – to je zabava, a ne stvarnost“, objasnila je.

Dodaje da je tužna zbog toga koliko se muškarci osećaju manje vrednim zbog nečega nad čime nemaju apsolutno nikakvu kontrolu.

„Muškarci takođe zaslužuju poruku o ljubavi prema sebi“

Madelin naglašava da se pokret pozitivnosti tela uglavnom razmatra u kontekstu žena, dok muškarci retko dobijaju podršku da vole sebe takve kakvi jesu.

„Stalno slušamo da žene treba da vole svoja tela bez obzira na sve, ali i muškarci zaslužuju tu poruku. Ne bi trebalo da se stide nečega što ne mogu da promene“, rekla je.

Kada joj se fanovi obrate, ona ih podseća da su u intimnim vezama samopouzdanje, ličnost i povezanost mnogo važniji od fizičkih dimenzija. Neki joj čak šalju i fotografije, a Madelin uvek koristi lepe reči kako bi im podigla samopouzdanje.

„Samo želim da se osećaju dobro. Neki ljudi koji su u vezama brinu o tome kako da udovolje svom partneru, pa im dajem nekoliko saveta“, dodala je.

Od teškog početka do milionskog prihoda

Karijeru je započela pre pet godina, radeći kao striptizeta dok je živela u podrumu svojih roditelja i primala socijalnu pomoć. Pridruživanje OnlyFans-u joj je potpuno promenilo život – danas zarađuje više od 100.000 funti mesečno, kupila je dve kuće i nekoliko automobila i obezbedila sebi finansijsku slobodu.

Međutim, tvrdi da novac nije jedini razlog zašto voli svoj posao.

„Ne mogu poreći da uživam u finansijskoj slobodi, ali ono što me ispunjava jeste pomaganje muškarcima i ženama. Želim da ih naučim da njihova vrednost nije u brojevima, već u tome ko su zaista“, zaključila je Madelin.

