Ruski biohemičar i doktor prirodne medicine, Marva Vagaršakovna Oganjan, iza sebe ima više od četiri i po decenije iskustva u medicinskoj praksi i laboratorijskom radu. Tokom čitave karijere nesebično je delila svoja znanja, istraživanja i praktične savete, nastojeći da ljudima pomogne da unaprede zdravlje i produže život.

Njene teorije i metode zasnivaju se na proučavanju uzroka savremenih bolesti poput alergija, hipertenzije, raka, dijabetesa i mnogih drugih tegoba koje moderna medicina često svrstava u kategoriju "bolesti civilizacije". Prema njenom učenju, put ka zdravlju počinje jednostavnim pravilima ishrane i čišćenja organizma.

Marva Vagaršakovna Oganjan Foto: Printscreen YouTube

Hrana kao osnov zdravlja

"Niko ne želi da se razboli. Želja da te ništa ne boli sasvim je prirodna, a bolest je zapravo zločin protiv organizma", tvrdi Oganjanova.

Po njenom mišljenju, usklađivanjem ishrane menja se ne samo telo već i psiha. Pravilna ishrana donosi jasnoću misli, bolju energiju i jači imunitet, dok nepravilna hrana stvara teren za bolest.

Simptomi nisu bolest – samo signal

Oganjanova naglašava da savremena medicina uglavnom tretira simptome, a ne uzrok bolesti.

Marva Vagaršakovna Oganjan Foto: Printscreen/Youtube

"Simptomi se ne mogu izlečiti. Oni mogu privremeno nestati, ali će se ponovo pojaviti, bilo u istom, bilo u drugačijem obliku. Najgore od svega je što bolest tada prelazi u hronično stanje ili se razvija u nešto mnogo ozbiljnije", objašnjava.

Kao primer navodi povezanost između bolesti iz detinjstva i ozbiljnih dijagnoza u odraslom dobu: "Ako ste kao dete često bolovali od upale pluća, nemojte se čuditi ako sa 35 godina obolite od raka dojke. Bolesti se transformišu – to je prirodan proces, iako ga mnogi lekari još ne razumeju."

Smrt dolazi iz creva

Jedna od njenih ključnih poruka glasi: "Smrt dolazi iz creva."

Deca su, kaže, sklonija bolestima jer se njihova tela lakše zagađuju toksinima i nečistoćama iz hrane. U crevima se nakupljaju ostaci hrane, sluz, pa čak i paraziti, a taj otpad sprečava apsorpciju hranljivih materija.

Hrana koja pozitivno utiče na zdravlje creva Foto: Shutterstock

Prema prirodnoj medicini, redovno čišćenje creva i pravilna ishrana osnov su zdravlja i dugovečnosti.

Dobra i loša hrana

Marva upozorava da hrana može biti i lek i otrov.

Lošom smatra industrijsku hranu koja se služi u menzama, vrtićima, školama, bolnicama i vojsci, jer je puna aditiva i nezdravih kombinacija. "To je pravi zločin za dečje zdravlje", naglašava ona, dodajući da se u pojedinim evropskim zemljama, poput Švajcarske, deca u vrtićima hrane voćem, salatama i čajem sa medom, što je sasvim dovoljno za pravilan rast i razvoj.

Najvažniji savet – svest o zdravlju

"Ako želite da budete zdravi, morate razviti društvenu svest", kaže Oganjanova. Ona naglašava da društvo često samo stvara probleme – poput alkohola i alkoholizma – a zatim ulaže napore da ih rešava.

Marvin recept za čišćenje organizma od parazita

Prema njenim rečima, alkalna sredina ubija parazite, a najsigurniji način da se PH vrednost organizma poveća jeste ishrana bazirana na svežem voću i povrću.

Njen savet je da se iz jelovnika izbace brašno, testenine i slatkiši, dok su gladovanje i biljni čajevi sa medom i limunom efikasna podrška u čišćenju organizma. "Kada se telo oslobodi parazita i toksina, ponovo se uspostavlja prirodna ravnoteža i zdravlje", tvrdi Marva.

