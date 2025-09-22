Slušaj vest

Početkom 2020. godine, dok je svet ulazio u prvu fazu pandemije i mnogi su prelazili na rad od kuće, jedna njujorška kupatilska scena privukla je pažnju na TikToku.

Devojka po imenu Nagina Gogoli primetila je da joj bela WC daska misteriozno menja boju – postajala je ljubičasta. Iako u početku nije znala o čemu se radi, na kraju joj je ta boja pokazala nešto što će zauvek promeniti njen život.

Naime, promena boje WC daske ukazivala je na nešto što čak ni test na trudnoću još nije mogao da potvrdi.

"Suprug i ja smo odlučili da prestanemo sa kontracepcijom, nismo aktivno pokušavali, ali ako se desi, desiće se", objasnila je Gogoli.

U to vreme, život je bio već dovoljno neizvestan zbog pandemije, ali promena boje WC daske bila je nešto potpuno neočekivano. Prva pomisao bila je praktična – mislila je da je problem u odeći.

"Mislila sam da su u pitanju loše boje na odeći", priseća se ona.

Međutim, ni višestruko čišćenje nije pomoglo, pa je čitava situacija postala misteriozna. Prve sumnje šta bi moglo da bude, počele su da se pojavljuju kada je njena porodica došla u posetu.

"Trudna si"

"Moja sestra odmah je rekla: 'Trudna si', a ja sam mislila da tako nešto još nije moguće", priseća se Gogoli. Kako je dodala, još uvek joj nije kasnila menstruacija, pa ideja o trudnoći nije delovala realno. Ipak, nekoliko dana kasnije, simptomi su postali očigledni – mučnina i povraćanje učinili su da i ona prizna istinu.

Sledeći test na trudnoću potvrdio je ono što je daska već "nagovestila".

Ovaj neobični znak postao je viralni hit na TikToku, pa su druge žene koje su doživele sličnu situaciju ostavljale brojne komentare.

Iako lekari nisu nikada čuli za takav simptom, stručnjaci napominju da hormoni i stanje poznato kao hromhidroza mogu izazvati promenu boje kože ili površina koje dolaze u kontakt sa kožom.

"Ljubičasta boja je za mene bila duhovni signal"

Nažalost, trudnoća nije prošla bez izazova.

Naginin sin rođen je sa retkim srčanim problemom – potpuni urođeni srčani blok – što je davalo samo 1% šanse da beba preživi. Ipak, zahvaljujući srećnim okolnostima i brizi lekara, dečak je sada živ i zdrav, a porodica se raduje svakom njegovom uspehu.

"Za mene je ljubičasta WC daska bila znak, kao neki duhovni signal". Svaki mali trenutak tokom trudnoće bio je čudesan", kaže Gogoli.

Njena priča pokazuje koliko je važno verovati svom telu i intuiciji, čak i kada znakovi deluju neobično ili neočekivano.

(Kurir.rs/ Blic)

