Daska WC šolje je postala ljubičasta i to je bio jasan znak: Nisam verovala da to ukazuje na jednu važnu stvar
Početkom 2020. godine, dok je svet bio u izolaciji, jedno kupatilo u Njujorku postalo je mesto neočekivane misterije koja je brzo postala viralna na TikToku. Nagina Gogoli je primetila da joj bela daska na WC šolji iznenada postaje ljubičasta – znak koji je otkrivao nešto što čak ni test za trudnoću još nije pokazao.
„Početkom 2020. godine, moj muž i ja smo odlučili da prestanemo da koristimo kontracepciju. Nismo aktivno pokušavali da dobijemo bebu, samo smo to prepustili Bogu“, rekla je Gogoli. Život je već bio stresan – rad od kuće, pandemija, neizvesnost – ali nikada nije zamišljala da će joj WC šolja promeniti boju.
U početku je mislila da je problem trivijalan. „Mislila sam da ili moj muž ili ja nosimo odeću lošeg kvaliteta koja ostavlja trag“, kaže ona uz smeh, sećajući se frustrirajućeg ribanja kupatila. Uprkos svakodnevnom čišćenju, ljubičaste mrlje nisu htele da nestanu.
Misterija je postala još intrigantnija kada je porodica počela da nagađa. „Svi su sugerisali da sam trudna. Moja sestra je odmah rekla: 'Trudna si', a ja sam rekla: 'Nema šanse, ne može biti!'“, seća se Gogoli. U tom trenutku, nije joj čak ni izostala menstruacija, pa joj je ideja delovala smešno.
Ali tragovi su se pojavljivali i na drugim mestima u kupatilu. „Moja desna butina je dodirivala beli lavabo, i tu su bili ljubičasti tragovi“, objašnjava ona.
Tada je njen muž počeo da istražuje na mreži. Rezultati su nudili sve vrste opcija – od boje za tkaninu do kožnih oboljenja, pa sve do mogućnosti da hormoni trudnoće izazivaju promenu. I dalje skeptična, Gogoli je insistirala da nije trudna. Sve dok jedne večeri, posle večere, nije otrčala pravo u svoj „ljubičasti toalet“ i počela da povraća.
„Moj muž se samo histerično smejao: 'Gotovo je, trudna si. Ljubičasta daska za toalet, sada mučnina – gotovo je!'“, prepričava ona. Već sledećeg dana, test na trudnoću je pokazao da je bio u pravu.
Video ljubičaste daske za toalet brzo je postao viralan. Stotine žena je komentarisalo isto iskustvo. „Bila sam šokirana koliko je ljudi imalo isto iskustvo. Taj osećaj zajedništva i podrška potpunih stranaca bili su mi neverovatno važni“, kaže Gogoli.
Iako lekari nisu mogli da potvrde vezu između ljubičaste daske na WC šolji i trudnoće, mnoge žene na Reditu su podelile slične priče. Stručnjaci kažu da hormoni trudnoće ili retki poremećaj koji se zove hromhidroza mogu izazvati promenu boje kože i tragove na belim površinama.
