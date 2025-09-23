Džunko Sakai i misice na izboru za Mis Univerzuma u Japanu

Više od trideset godina, Džunko Sakai posvećivala je svoj život porodičnim obavezama. Brinula je o kući, odgajala četvoro dece, danas ima i troje unučadi. Njen svakodnevni rad bio je nevidljiv – nije dobijala platu, nije imala radni staž niti pravo na penziju. Ukratko, bila je domaćica. Ali onda je, sa 66 godina, odlučila da promeni tok svog života i učini nešto potpuno neočekivano – prijavila se za nacionalni izbor za Mis Univerzuma u Japanu.

Pravila su se promenila

Do pre samo nekoliko godina, starosna granica za prijavu na ovo prestižno takmičenje bila je jasno definisana: devojke su morale biti punoletne, ali ne starije od 28 godina. Međutim, 2023. godine došlo je do velike promene – gornja starosna granica je ukinuta. Ova odluka otvorila je vrata ženama svih generacija, uključujući i Džunko.

Kada je konkurs zvanično raspisan, nije oklevala. Prijavila se bez obzira na godine – ispunjavala je osnovni uslov, a to je da nije maloletna.

Oduševila žiri i publiku

Na takmičenju je pokazala ogroman entuzijazam i upornost. Iako se suočila sa izazovima priznala je da joj pamćenje više nije kao nekada, pa je zaboravljala reči i korake – uspela je da stigne do finala i uđe u najuži izbor kandidatkinja.

- Htela sam samo da se zabavim i unesem malo dinamike u svoj život, izjavila je Džunko, osvrćući se na decenije koje je provela brinući o porodici.

Publika i žiri nisu ostali ravnodušni, osvojila ih je iskrenošću, spontanošću i pozitivnom energijom.

Podrška mlađih takmičarki i organizatora

Iako je isprva imala strah da bi joj se mlađe takmičarke mogle podsmevati, dogodilo se upravo suprotno. Kaže da su je sve učesnice prihvatile s poštovanjem i toplinom, pomagale joj kad god je bilo potrebno. Organizatori su, takođe, bili puni razumevanja – omogućili su joj da se na sceni pojavi u jednodelnom kupaćem kostimu, umesto u standardnom bikiniju.

Nije pobedila – ali jeste osvojila srca

U finalu je titulu ponela dvadesetjednogodišnja studentkinja Kaori Hašimoto, ali je Džunko ipak otišla kući sa lentom proglašena je za najsimpatičniju mis. Osim toga, postala je viralna senzacija – društvene mreže su je prigrlile, mediji prenose njenu priču, a često gostuje i u televizijskim emisijama.

Nova karijera u trećem dobu

Džunko veruje da je sada pravi trenutak da zakorači u svet modelinga. Iako ima 66 godina, oseća se mladoliko i vitalno, što ne skriva ni u svojim javnim nastupima.

- Pa, kad mogu Tvigi (76), Džeri Hol (69) ili Karmen Del'Orefiče (94), što ne bi mogla i vitalna gospođa iz Zemlje izlazećeg sunca, u kojoj živi najdugovečniji narod na svetu, šaljivo je rekla Džunko.

Poruka svima: Nije kasno da sanjate

Priča Džunko Sakai nije samo inspiracija ženama njenih godina već svima koji misle da je za ostvarenje snova prekasno. Njena odluka da se upusti u svet mode i takmičenja, uprkos godinama, pokazuje da snovi nemaju rok trajanja – samo je potrebno malo hrabrosti.

