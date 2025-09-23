Slušaj vest

Kada se pomene Egipat, većini prvo na pamet padnu piramide, kamile i beskrajna pustinja. Uz to ide i uverenje da je ta zemlja haotična i nesigurna, naročito za žene. Ipak, Srpkinja Anja, koja se udala za Egipćanina i odlučila da započne novi život u Kairu, tvrdi da stvarnost izgleda sasvim drugačije.

Na svom TikTok profilu Anja redovno objavljuje snimke iz Egipta, pokazujući svakodnevicu i ljude, ali i pokušavajući da razbije najčešće predrasude o ovoj zemlji.

"Ako se normalno oblačiš – bićeš bezbedna"

„Da sam dobila dinar svaki put kad mi neko kaže ‘Egipat je opasan za žene, nemoj da se seliš tamo’, imala bih pravo malo bogatstvo. Zato hajde da razbijemo mitove“, poručila je Anja i navela sledeće:

Mit 1: Egipat nije bezbedan za žene. Ako se normalno oblačiš i ponašaš s poštovanjem, bez problema ćeš se osećati sigurno, čak i ako putuješ sama.

Mit 2: Svi te napadaju na ulici. To nije tačno. Ljudi su uglavnom radoznali i ljubazni, a neprijatnih pogleda je retko. Ako i dođe do napadnog ponašanja, razlog je najčešće siromaštvo i želja da zarade koji dinar više.

Mit 3: Egipat je prljav i haotičan. Istina je da ima haosa, ali postoje i mesta koja su čistija od Beograda, a ljudi drže do gostoprimstva više nego što se očekuje.

Mit 4: Žene su potčinjene. U Egiptu žene voze, rade, studiraju i imaju glas u društvu.

Mit 5: Egipat je samo Hurgada i piramide. To je tek mali deo onoga što ova zemlja nudi. Podeljeni komentari

Njeni snimci izazvali su burne reakcije. Dok su neki tvrdili da Anja ulepšava stvarnost, drugi su joj dali za pravo.

Kritičari su pisali:

„Itekako te napadaju na ulici, čak i zaključavaju u radnjama da bi kupila nešto.“

„Nisi razbila predrasude, već si potvrdila realnost – hoće da izvuku pare.“

„Koja te muka natera da odeš tamo, sestro slatka?“

„Iskreno, loš potez, ali sama si ga birala.“

Sa druge strane, bilo je i pozitivnih komentara: