Kako se približavamo oktobru, pripreme za jesen su u punom jeku.

To znači sveće sa mirisima bundeve i začina, izlete na branje jabuka, odeću u draguljastim tonovima i osećaj inspiracije i motivacije koji verovatno niste osetili još od pre leta. Osim urođene novine koju svako godišnje doba donosi, jesen je posebno moćna kada je u pitanju izgradnja zdravijih navika — uglavnom zbog „efekta novog početka“.

"‘Efekat novog početka’ je efekat davanja sebi prazne strane kako biste počeli iznova [i] ostavili prošlost iza sebe dok postavljate i idete ka novim ciljevima ili stvarate promene“, kaže licencirani bračni i porodični terapeut Saba Luri, LMFT za Real Simple.

"Oni su često povezani sa datumima koje povezujemo sa obeležavanjem vremena i početkom nečeg novog, poput Nove godine ili rođendana (koji označava godinu u novom dobu), ili čak ponedeljkom, koji označava novu nedelju, ili početkom novog dana.“

Zašto je jesen najbolje vreme za primenu zdravih navika

„Efekat novog početka“, koji se takođe neurološki naziva „vremenske prekretnice“, posebno je koristan u jesen jer su naši mozgovi povezani da povezuju početak jeseni sa početkom akademskog semestra. Čak i kada završimo školu, efekat i dalje ima mentalni uticaj na nas: „Nakon što smo doživljavali septembar kao početak školske godine tokom celog detinjstva i adolescencije, pa čak i u ranoj odrasloj dobi, ima smisla da i dalje doživljavamo jesen kao značajnu vremensku prekretnicu“, kaže Luri.

„Pored toga, iako većina odraslih u SAD ne uživa u punom ‘letnjem raspustu’, mnogi i dalje uspore, putuju i pronalaze se kako uživaju u dužim danima. Kako dani postaju kraći, to može značiti zatvaranje nekih aktivnosti u kojima smo uživali tokom letnjih meseci, i može nas podstaći da započnemo projekte koje smo možda odlagali.“

Štaviše, vremenske prekretnice nas podsećaju da nikada nije kasno za novi početak ili da pokušamo ponovo — i ova jesen može biti nova prilika da stavite teoriju u praksu.

„Umesto da strahujete od promene godišnjeg doba, podstičem svoje klijente da jesen posmatraju kao namernu tranziciju“, kaže Luri. „Ima nešto osvežavajuće u svežem jesenjem vazduhu nakon letnje vrućine koja nas je možda podstakla da usporimo i učinila popodnevne dremke primamljivim. Ova promena vremena može zapravo biti osnažujuća i podstaći nas na akciju — na taj način, postajete proaktivni u pogledu svog emocionalnog blagostanja, umesto da samo pokušavate da prebrodite promenu.“

Kako da počnete sa izgradnjom zdravih navika ove jeseni Prepoznajte svoje vrednosti

Pre nego što počnete da gradite nove navike i usvajate nove hobije, važno je da zaista poznajete svoje vrednosti, kaže Luri. To može izgledati kao pravljenje liste stvari koje su vam važne, načina na koje želite da uvedete nove navike i granica koje želite unapred da postavite. Na kraju krajeva, vaše vrednosti su ono što u konačnici usmerava vaše odluke.

Negujte povezanost Povezanost je ključna, posebno kada dani postanu kraći, a vreme tmurnije.

"Jedan način da to postignete tokom jeseni može biti organizovanje mesečne večere u vidu zakuske sa komšijama ili dogovor o grupnim šetnjama sa prijateljima“, predlaže Luri. „Stavljanje ovih planova u kalendar pomaže da to vreme zaista ostane zaštićeno.“

Uvedite fizičku aktivnost

Cilj da se više vežba često se ostavlja za novogodišnje odluke — ali ne mora da bude tako.

"Predlažem šetnju od 20 minuta ujutru ili tokom zlatnog sata neposredno pre zalaska sunca“, kaže Luri.

„To vam pruža prednosti svežeg vazduha, dok istovremeno upijate dragocene sate dnevne svetlosti, što zaista može pomoći kod sezonskih promena raspoloženja.“ Ako živite na mestu sa malo dnevne svetlosti, možda bi bilo korisno da uskladite svakodnevno kretanje sa izlaskom i zalaskom sunca, ili da investirate u lampu za svetlosnu terapiju koja može simulirati sunčevu svetlost u vašoj spavaćoj sobi.

Naučite novu veštinu

Ako ste ikada želeli da usvojite novu veštinu ili se vratite nečemu što ste ranije voleli, jesen je savršeno vreme za to.

"Mnogi kursevi počinju na jesen, uključujući one koji se nude u različitim rekreativnim centrima i lokalnim bibliotekama“, kaže Luri. Uz to, možda ćete usput steći i nova poznanstva sa ljudima sličnih interesovanja.

