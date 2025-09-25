Slušaj vest

Roro Nikole imala je samo 13 godina kada je pobegla iz svog, kako tvrdi, „zlostavljačkog“ doma u potrazi za sigurnošću. Petnaest godina kasnije, sudbina ju je dovela pred čoveka koji ju je tražio – i danas su vereni.

Roro, danas 28-godišnjakinja, pobegla je iz doma i te noći se krila dok su njeni roditelji prijavili njen nestanak policiji.

1/5 Vidi galeriju Roro Nikole Foto: Printscreen/Instagram/roro_nicoleee

"Kada sam pobegla, moji roditelji su poludeli, pozvali policiju i rekli da sam nestala“, rekla je Roro u viralnomTikToksnimku. "Uključili su se službenici u potragu, ali me te noći nisu mogli pronaći jer sam se sakrila. Znala sam da oni nemaju pojma šta se dešava kod kuće.“

Roro je kasnije pronađena i smeštena u hraniteljsku porodicu, a otišla je sa 18 godina. Međutim, tada još nije znala da je njen budući suprug, 38-godišnji policajac Tajler, te noći bio deo tima koji ju je tražio.

„Nikada ga nisam srela na terenu i nisam znala da je bio uključen sve danas“, dodala je.

Njihovi putevi su se ponovo ukrstili nekoliko godina kasnije, kada je Roro počela da radi u lokalnoj policijskoj stanici.

„Tada sam upoznala tog policajca“, objasnila je. „Kad me je prvi put primetio, samo me je gledao. Pred kraj radnog vremena mi je piašo i započeo razgovor.“

Od tada su postali prijatelji, provodili vreme zajedno i otvoreno razgovarali. Tokom jedne posete njegovom stanu, Roro mu je ispričala priču o tome kada je pobegla od kuće.

Tada su shvatili da su se njihovi putevi već ukrstili kada je imala samo 13 godina.

"Gledao me je i rekao: ‘Ja sam te tada tražio.’ Kada sam pobegla, nisam otišla daleko, ali stan u kojem sam boravila bio je pravo naspram njegovog“, rekla je Roro.

"Nije imao pojma. Bio je iznenađen i nije znao šta da misli. Cela situacija je bila šokantna za oboje, ali meni je sve delovalo sudbinski.“

Nekoliko meseci kasnije počeli su da se zabavljaju i ubrzo su se verili, a danas zajedno imaju troje dece.

"Trenutno radim u istoj policijskoj stanici gde je Tajler radio tada“, dodala je Roro.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Vršnjačno nasilje: