- Za moju najbolju prijateljicu – ne viđamo se svakog dana, ali naša ljubav nikada neće nestati, napisala je Lima.

Njena poruka naišla je na topao odgovor: - Volim te, najbolja prijateljice, poručila je Ana.

Njihova razmena nežnih reči privukla je veliku pažnju javnosti, a iza nje se krije duboko prijateljstvo koje traje godinama, uprkos kilometrima koji ih dele.

Adriana Lima poslala poruku Ani Antić

Ko je Ana Antić?

Ana Antić je ćerka legendarnog fudbalskog trenera Radomira Antića, koji je rođen u Žitištu, a detinjstvo proveo u Užicu. Ova dva grada s ponosom čuvaju sećanje na Radomira, a sada jednako ponosno ističu uspeh njegove ćerke, koja je izgradila zavidnu karijeru u svetu mode.

Kao stilistkinja, Ana je sarađivala sa brojnim svetskim zvezdama, među kojima su Kajli Minog, Bar Rafaeli i Viktorija Bekam.

- Bavim se modom petnaest godina i najviše uživam u stilizovanju. Kad vidim da je neko zadovoljan u onome što sam osmislila, srce mi je puno, rekla je u intervjuu za „Ženu“.

Stil jednostavan, ali upečatljiv

Ana Antić

Ana je poznata po svom praktičnom pristupu modi. Uvek počinje od obuće, a zatim gradi ostatak kombinacije. Omiljeni komadi su joj kvalitetan džins, kožne jakne i klasični sako. Iako prati trendove, ne robuje im – platforme su, recimo, nešto što izbegava. Njen rad obožavaju brojne poznate ličnosti, a svaka nova saradnja donela joj je nova iskustva i otvarala vrata ka svetskom tržištu.

Prijateljstvo koje nadilazi kontinente

Iako žive na različitim kontinentima – Ana u Španiji, a Adrijana u SAD-u, njihova povezanost ostaje snažna i postojana. Često zajedno putuju, a gde god se pojave, izazivaju pažnju svojom energijom i stilom.

- Uvek ima dobar savet, a vreme i putovanja sa njom pune me pozitivnom energijom. Uvek je spremna da podeli nove trendove – bilo da je reč o šminki, fitnesu, hrani ili modi, rekla je Ana o Adrijani.

Njihov odnos Ana opisuje kao sestrinski – pun razumevanja, poverenja i bezuslovne podrške.

Adrijana Lima

Ljubavni životi povezani sa Srbijom

Zanimljivo je da su obe dame imale brakove sa poznatim srpskim košarkašima. Ana je bila u braku sa Nikolom Lončarom čak 17 godina, a iz tog braka imaju dve ćerke. Iako više nisu zajedno, razvod je prošao mirno i ostali su u dobrim odnosima. Adrijana Lima, s druge strane, bila je udata za Marka Jarića, sa kojim ima dve ćerke. Trenutno je u braku sa francuskim producentom Andreom Lemerom, s kojim je 2022. godine dobila sina Sajana.

