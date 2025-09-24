Slušaj vest

Mlada Kalina Meri, podelila je na svom Tik Tok profilu tužnu priču, kako hoda do oltara sa svojim suprugom, a svadbena sala je prazna. Ovaj video je privukao veliku pažnju javnosti, a onda se obratila svima koji su komentarisali njen poseban dan, objašnjavajući zašto ljudi nisu došli.

Kako je sve počelo?

TikTok korisnica Kalina Mari postala je viralna iz pogrešnih razloga kada je podelila video u kojem izlazi na svoje maskenbal venčanje. Na snimku se videlo samo troje ljudi u sali, što je bilo daleko od očekivanog broja gostiju. Kalina je na društvenim mrežama objasnila da su, nakon devet godina veze i četiri godine veridba, venčanje odložili zbog pandemije.

Međutim, u januaru 2024. godine konačno su odredili datum za oktobar i počeli da šalju pozivnice. Objasnila je da je na mrežama pozvala 75 ljudi, dok je 25 fizičkih pozivnica poslato starijim osobama i onima koji nemaju naloge na društvenim mrežama. Na kraju, Kalina je rekla da je dobila 40 potvrda dolaska, što znači da je očekivala toliko ljudi na ceremoniji - ali na kraju je samo pet osoba došlo.

Nije krila razočarenje

Izražavajući svoje razočaranje u opisu originalnog videa, koji je pregledalo više od šest i po miliona ljudi, napisala je: "Došlo je PET ljudi! Kao, da li ste ozbiljni!?! Kao što se vidi u videu, ulazimo u salu, a nikoga nije bilo."

Da bi stvar bila gora, odložili su događaj za sat vremena, nadajući se da će se neko pojaviti, ali nažalost, iako je sanjala o tome da izađe pred punu salu, na kraju su ostali razočarani.

Međutim, završila je tako što je rekla: "Da li smo iskoristili situaciju? Naravno da jesmo… Ali, sve što znam je da imam svog čoveka. Moje dete. I porodicu koja je tu kad mi je potrebna. I na tome ću biti zahvalna."

Niko se nije ni oglasio

Nakon što je postavila pitanje zašto se niko nije pojavio, Kalina je na kraju snimila odgovor video, četiri dana nakon čuvenog venčanja, odgovarajući na komentar koji je glasio: "Pa, šta je razlog, svi ti ljudi su jednostavno izostali, bez objašnjenja?"

Prvo je govorila o procesu slanja pozivnica, otkrivajući da je napravila Fejsbuk događaj, te objasnila da je njena majka pripremila hranu za 40 ljudi, koja je sada otišla u zube.

"Proveravala sam sa svima tokom nedelje venčanja, a najmanje 20 ljudi mi je potvrdilo da imaju odeću i da dolaze", priznala je.

Kalina je nastavila: "A najveće pitanje je zašto? I ne znam da li bih mogla da odgovorim na to.

"Rekla bih vam, ali ne, stvarno nisam dobila mnogo poruka sa objašnjenjima zašto ljudi nisu došli ili sa izgovorima. I nekako sam zahvalna zbog toga", tvrdi ona.

Na kraju, mlada je rekla: "U najvećem delu, izbrisali smo mnogo stvari, preispitivali svoje živote i provodili mnogo vremena ceneći ono što imamo i što smo imali."

