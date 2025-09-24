Slušaj vest

Mnoge domaćice prave istu grešku: stave tegle tamo gde imaju slobodan prostor, a ne tamo gde će zimnica zaista trajati. Evo četiri lokacije koje treba izbegavati po svaku cenu.

1. U blizini izvora toplote

Grejna tela, rerne i gornje police u kuhinji - sve to zrači toplotu. A toplota je najveći neprijatelj zimnice. Tegle se zagrevaju i sadržaj u njima brzo počinje da se kvari. Ako ste ih već ostavili na ovakvo mesto, premestite ih odmah na hladno i mračno.

2. Otvorena terasa

Možda vam deluje praktično da tegle poređate na terasi, ali rizik je ogroman. Zimi mogu da se smrznu i popucaju, leti da se pregreju i pokvare. Rezultat: ostajete bez zimnice i bacate trud.

3. Frižider

Da, zvuči kontraintuitivno, ali većini zimnice – posebno onoj koja sadrži šećer, poput džemova i slatka - u frižideru nije mesto. Tamo može da promeni ukus i teksturu. Jedino što sme u frižider jesu otvorene tegle sa krastavcima, ajvaromili salatom.

4. Vlažan podrum

Podrum je klasično skladište zimnice - ali samo ako u njemu nema vlage. U suprotnom, rizikujete da se teglice ubuđaju spolja, a da se sadržaj unutra pokvari. Idealno mesto je hladan, suv i mračan podrum.

Zimnica je blago svakog domaćinstva

Zimnica je ponos svake kuće, ali i pravo malo bogatstvo kada krene zima. Da bi trajala mesecima i sačuvala ukus leta, držite je daleko od toplote, vlage i direktnog sunca. Samo pravilno čuvanje garantuje da ćete u decembru otvoriti teglu istog onog ajvara koji je mirisao na avgust.

VIDEO: Kako da vam zimnica traje i do tri godine: