Ako volite slatkiše, ali u isto vreme želite da jedete zdravije, svakako treba da probate jednostavan desert od kokosa.

Sastojci:
100 grama kokosa
200 grama crne čokolade
dve kašike meda
400 grama grčkog jogurta

Ako volite kokos, ovo je idealan slatkiš za vas Foto: Profimedia

Priprema:

Uzmite manji kalup i po potrebi ga obložite papirom za pečenje. Zatim istopite 100 grama čokolade i ravnomerno rasporedite po dnu kalupa.

Posle toga pomešajte grčki jogurt, kokos i med. Smesu premažite preko ohlađene čokolade.

Preostalih 100 grama čokolade otopiti i preliti preko kolača.

Ostavite desert u frižideru preko noći ili nekoliko sati u zamrzivaču. Pre serviranja ostavite ga da se ohladi oko 15 minuta. Zatim isecite kockice željene veličine.

