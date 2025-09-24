Kokos štanglice su jednostavan, a zdrav desert, koji se lako pravi.
Recept
Probajte zdrav desert od samo 4 sastojka: Kokos štanglice su gotove za 10 minuta
Slušaj vest
Ako volite slatkiše, ali u isto vreme želite da jedete zdravije, svakako treba da probate jednostavan desert od kokosa.
Sastojci:
100 grama kokosa
200 grama crne čokolade
dve kašike meda
400 grama grčkog jogurta
Ako volite kokos, ovo je idealan slatkiš za vas Foto: Profimedia
Priprema:
Uzmite manji kalup i po potrebi ga obložite papirom za pečenje. Zatim istopite 100 grama čokolade i ravnomerno rasporedite po dnu kalupa.
Posle toga pomešajte grčki jogurt, kokos i med. Smesu premažite preko ohlađene čokolade.
Preostalih 100 grama čokolade otopiti i preliti preko kolača.
Ostavite desert u frižideru preko noći ili nekoliko sati u zamrzivaču. Pre serviranja ostavite ga da se ohladi oko 15 minuta. Zatim isecite kockice željene veličine.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Recept za sendvič kolač sa kokos filom
Reaguj
Komentariši