Jutarnji zadah, metalni ukus u ustima, osećaj suvoće - sve su to neprijatni pratioci buđenja koji pogađaju i one sa savršenom oralnom higijenom. Ako ste se ikada zapitali zašto vam dah ujutru nije svež, iako ste oprali zube pre spavanja, odgovor leži u kombinaciji faktora.

Zašto imamo jutarnji zadah?

Većina ljudi se budi sa neprijatnim ukusom u ustima Foto: Shutterstock

Većina ljudi se budi sa neprijatnim ukusom u ustima, bez obzira na to što nisu jeli tokom noći i što su zube oprali pre spavanja. Prema rečima stomatološkinje dr Sofine Ahmed, glavni krivac je smanjena proizvodnja pljuvačke tokom sna. Ako spavate sa otvorenim ustima ili dišete na usta, nivo pljuvačke dodatno opada, a to znači da se usta ne čiste prirodno. Bakterije koje proizvode neprijatan miris se tada razmnožavaju, naročito na jeziku, što dovodi do jutarnjeg zadaha i gorkog ukusa.

Zašto osećamo ukus soli ili krvi?

Ako vam se ujutru javlja slani ili metalni ukus, uzrok može biti u sinusima. Infekcija, alergija ili stanje poput rinitisa mogu izazvati postnazalno curenje — sluz koja tokom noći kaplje niz zadnji deo grla. Ta sluz može sadržati bakterije, produkte upale, pa čak i tragove krvi iz iritiranih tkiva, objašnjava dr Ahmed. Rezultat je uporan slani ili metalni ukus koji ne nestaje odmah nakon buđenja.

Šta znači kiselkast ili metalni ukus u ustima?

Tokom noći, pljuvačka postaje kiselija jer bakterije razgrađuju ostatke hrane i šećera Foto: Profimedia

Tokom noći, pljuvačka postaje kiselija jer bakterije razgrađuju ostatke hrane i šećera. Ta kiselost može uticati na čulo ukusa, gleđ zuba i svežinu usta. Uz to, postoji i stanje poznato kao laringofaringealni refluks ili „tihi refluks“, kada želudačna kiselina dospeva do grla i usne duplje, ali bez klasičnih simptoma poput gorušice. Dr Ahmed upozorava da čak i bez bola, kiselina može obložiti jezik i izazvati kiselkast ili metalni ukus koji traje i nakon buđenja.

Loša higijena sna menja ukus

Ako ne patite od sinusnih problema ili refluksa, uzrok može biti kvalitet vašeg sna. Dr Ahmed ističe da loša higijena spavanja može uticati na percepciju ukusa. Ako se budite sa neprijatnim ukusom u ustima, hrčete, imate prekide disanja ili se ne osećate odmorno, moguće je da san utiče i na vaše čulo ukusa, ne samo na energiju. Osobe sa apnejom mogu čak izgubiti sposobnost da razlikuju osnovne ukuse - slatko, slano, kiselo i gorko.

Hidratacija pre spavanja i tokom noći benefitno utiče na jutarnji zadah Foto: Shutterstock

Kako sprečiti jutarnji zadah?

Postoje jednostavni koraci koji mogu značajno poboljšati svežinu usta ujutru. Prvi savet dr Ahmed je - hidratacija. Popijte čašu vode pre spavanja i držite jednu pored kreveta. Suva usta omogućavaju bakterijama da se razmnožavaju, pa je važno da ostanete hidrirani tokom celog dana. Redovno čišćenje jezika, korišćenje konca i izbegavanje alkohola i duvana dodatno pomažu.

