Većina nas pomisli da je donja fioka u frižideru namenjena isključivo za čuvanje povrća i voća, ali zapravo ona ima mnogo širu primenu. Ova mala pregrada ima važnu ulogu u održavanju svežine različitih namirnica, od lisnatog povrća i voća, do mesa i jaja.

Kako donja fioka pomaže u očuvanju hrane?

Donja fioka nije samo obična kutija – ona reguliše nivo vlage, što direktno utiče na trajnost hrane. Neki modeli frižidera čak dozvoljavaju podešavanje vlage u ovoj pregradi, a ta razlika između više i manje vlage može napraviti veliku razliku u očuvanju namirnica.

Koje namirnice vole vlažniju fioku?

Lisnato povrće kao što su salata, spanać i rukola najbolje podnose vlažnije uslove, jer ih to čuva hrskavim i svežim. Isto važi i za šargarepu, krastavce i paprike. Ako je vazduh previše suv, ove namirnice brzo postaju mlitave i gube svoju svežinu.

Namirnice koje zahtevaju suvlju sredinu

Voće koje proizvodi etilen, poput jabuka, krušaka i breskvi, bolje opstaje u suvljoj fioci. Previše vlage ubrzava njihov proces sazrevanja, što može dovesti do truljenja. Zato je za ove plodove idealno da budu smešteni u deo fioke sa nižim nivoom vlage.

Čuvanje mesa, ribe i jaja u donjoj fioci

Mnogo ljudi ne zna da donja fioka može biti sjajno mesto za meso, ribu i jaja. Ova fioka obično ima stabilniju temperaturu nego vrata frižidera, što pomaže da ove namirnice ostanu sveže duže vreme.

Saveti za pravilno korišćenje donje fioke:

Nemojte je pretrpavati – najbolje je da bude napola puna kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.

Redovno je čistite mešavinom tople vode i sirćeta, što pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa i bakterija.

Ako je moguće, odvajajte namirnice koje zahtevaju različite uslove vlage unutar fioke.

Donja fioka u frižideru je zapravo mali, ali veoma važan ekosistem koji može značajno da produži svežinu hrane. Uz pravilno raspoređivanje i podešavanje vlage, može pomoći da hrana ostane ukusna i da se smanji količina bačene hrane.

