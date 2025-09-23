Slušaj vest

Iskusni baštovani otkrivaju proverene prirodne metode za negu cvećai biljaka, bez upotrebe štetnih hemikalija.

Vrućina, vlaga i vetar podstiču razvoj gljivica i insekata, ali uz ovih pet jednostavnih trikova, biljke će biti bujne, zdrave i cvetaće do kasne jeseni:

Redovna kontrola biljaka
Često pregledajte listove, posebno donju stranu, pupoljke i stabljike. Ako primetite mrlje, insekte ili oštećenja – reagujte odmah.

Beli luk kao prirodni zaštitnik
Napravite rastvor od belog luka i vode (neka odstoji 24h), pa poprskajte biljke. Odbija insekte i štiti od gljivica.

Soda bikarbona protiv bolesti
Mešavina sode, vode i nekoliko kapi prirodnog deterdženta pomaže kod gljivičnih infekcija poput pepelnice. Koristite jednom nedeljno, ali ne po jakom suncu.

Kopriva kao prirodno đubrivo
Fermentisana kopriva (potopljena u vodi par dana) se koristi za prskanje – jača biljke i odbija štetočine.

Prirodni sapun za suzbijanje napasnika
Rastvor blagog sapuna i vode efikasno uklanja vaši, grinje i druge insekte bez štete po biljku.

