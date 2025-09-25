Slušaj vest

Malo je glumaca koji su ostavili tako snažan pečat na filmskoj sceni kao Robert Redford - čovek čiji su šarm, talent i harizma obeležili čitave decenije Holivuda. Njegova nedavna smrt u 90. godini podsetila je svet na neprolaznu karijeru koju je ostavio iza sebe, a ljubitelji dobrog ukusa prisećaju ga se na jedan poseban način - kroz slatkiš koji nosi njegovo ime.

Kolač posvećen Robertu Redfordu nije samo običan desert, već prava kulinarska posveta njegovom šarmu. Poznat pod različitim imenima - Better Than Sex Cake, Sex in a Pan, Better Than Robert Redford Cake ili Next Best Thing to Robert Redford - ovaj kremasti kolač osvojio je srca širom Amerike i odavno stekao status legende, baš poput glumca kojem je posvećen.

Bez obzira na naziv, radi se o retro poslastici koja se lako priprema i obožava na proslavama i okupljanjima. Osnovu čini prhka kora od maslaca, brašna i oraha, na koju se slažu slojevi kreme, šlaga i šećera u prahu, zatim puding od čokolade i vanile, a sve završava novim slojem šlaga.

Potrebno je za podlogu:

- 150 g glatkog brašna

- 150 g maslaca

- 120 g naseckanih oraha

Za fil:

- 500 g krem sira

- 200 g šećera u prahu

- 500 ml pavlake za šlag

- puding od čokolade

- puding od vanile

- 50 g maslaca

- 700 ml mleka

- 2 kašike narendane tamne čokolade



Priprema:

Pomešajte brašno, istopljeni maslac i naseckane orahe. Smesu umetnite u dno manjeg kalupa. Pecite na 180 stepeni oko 25 minuta, dok ne postane zlatno smeđa. Ostavite da se potpuno ohladi.

Umutite krem sir, šećer i polovinu šlaga dok ne dobijete glatku smesu. Rasporedite preko ohlađene podloge.

Pomešajte pudinge od vanile i čokolade, pa ih skuvajte u 700 ml mleka. Dodajte 50 g maslaca u vreli puding. Prohladite i prelijte preko sira.

Preostali šlag umutite i ravnomerno rasporedite preko pudinga. Po vrhu pospite narendanu čokoladu.

Stavite u frižider na šest do osam sati pre posluživanja.

Navodno su ga obožavateljke pripremale uz komentar da je to najbolje što dolazi nakon Roberta Redforda, pa je uz druženja znalo da se priča da na zabavu donose Roberta Redforda.

Iako nije poznato da li je sam Redford za vreme života probao kolač, desert je i danas popularan zbog svoje kremaste, lagane i bogate teksture - pravi klasik iz porodičnih kuvarica.

