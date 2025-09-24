Venera U Devici: 3 horoskopska znaka će imati sudbinski susret do 13. oktobra
Venera u Devici donosi ljubav i odnose koji se zasnivaju na praktičnosti, pažnji i posvećenosti detaljima. Ovakva pozcija Venere može da donese novu ljubavnu romansu za Device, Bikove i Jarčeve.
Osobe sa ovim položajem često nisu sklone velikim romantičnim gestovima, već svoju naklonost pokazuju kroz brigu, pomoć i konkretnu podršku partneru.
Težnja za savršenstvu i kritika
Njihov način da vole ogleda se u sitnicama, u želji da sve bude uredno, skladno i funkcionalno. U ljubavi umeju da budu kritični, jer teže savršenstvu i ponekad previše analiziraju i sebe i druge, što može doneti osećaj da nikada ništa nije dovoljno dobro.
Malim gestovima se pokazuje ljubav
Ipak, njihova odanost i iskrena potreba da budu od koristi čini ih pouzdanim i stabilnim partnerima. Vole prirodnu lepotu i čistu formu, a u odnosima se najbolje osećaju kada postoji iskrenost, jasna komunikacija i međusobno poštovanje.
Venera uDevici uči da ljubav nije uvek u savršenstvu, već u sposobnosti da kroz male svakodnevne gestove pokažemo koliko nam je stalo.
(Kurir.rs/Informer)
