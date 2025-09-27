Slušaj vest

Nova garderoba, profesionalna šminka, frizura i debela koverta – sve su to uslovi koje gosti u Srbiji najčešće „moraju“ da ispune pre nego što kroče na nečiju svadbu. Ipak, kada pogledamo svadbe u zapadnim zemljama, glamura gotovo da nema.

TikTok snimak šokirao region

Na TikToku se pojavio snimak jedne Špankinje koja je ostala u čudu kada je prisustvovala svadbi u Nemačkoj. Razlog? Gosti su došli u farmericama, majicama, haljinama koje liče na plažne, sa skupljenom ili razbarušenom kosom i minimalnom šminkom.

Reakcija Srba bila je gotovo identična kao kod same autorke snimka. Komentari su se nizali: „Mi ovako ni do radnje ne bismo otišli.“

Pogledajte u galeriji detalje:

1/6 Vidi galeriju Svaba u Nemačkoj šokirala ljude sa Balkana. Ralog su stajlinzi, ali i tanke koverte gostiju Foto: printscreen/tiktok/ isellhertweck

Kod njih opušteno, kod nas glamurozno

Iako ih stajling nije sprečio da se odlično provedu – jer dobra energija i raspoloženje jesu najvažniji aduti na svadbi – prizor je izazvao brojne oprečne reakcije. U delovima Evrope poput Španije i Srbije, estetici i glamuru pridaje se mnogo veća pažnja.

Pokloni bez koverte

Još jedna stvar koja je podigla prašinu jesu pokloni. Umesto koverata sa pozamašnim sumama, gosti u Nemačkoj donose male i skromne darove.

Ovaj običaj ipak je dobio više pohvala nego kritika. Mnogi su pisali da „poklon treba da bude znak pažnje“, a ne ogroman izdatak, kakav je sve češće postao kod nas

