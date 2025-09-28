Slušaj vest

Ono što je započelo kao ležeran razgovor tokom pauze za ručak pretvorilo se u pravu noćnu moru koja uključuje kadrovsku službu i javno poniženje. Jedna žena je za portal Bright Side ispričala kako je spomenula novu tetovažu, a odjednom je postala predmet istrage zbog nečega što, kako tvrdi, nije učinila.

Svoju priču je započela opisom situacije. "Bio je ponedeljak, pauza za ručak, sedeli smo i razgovarali o našim vikendima. Ne volim to, ali to je poput radnog rituala. Neko me pitao šta sam radila, a ja sam opušteno rekla: 'Ma, tetovirala sam se'", ispričala je. Kolege su postale znatiželjne, pa je zasukla rukav kako bi im pokazala malu, nežnu tetovažu ruže.

Neočekivana reakcija koleginice

Većina kolega bila je zainteresovana, a neki su čak i pohvalili tetovažu. Međutim, jedna od koleginica, koju je nazvala Kler, izgledala je užasnuto. "U početku je neprestano zurila u moju ruku, zatim me pitala gde sam je uradila. Rekla sam joj ime salona i opušteno dodala da nije bilo planirano, već nešto što sam spontano uradila s dečkom", navela je. Kler je nastavila da zuri, a zatim je bez reči napustila prostoriju. Žena tome nije pridavala previše pažnje, misleći da koleginica jednostavno ne voli tetovaže.

Poziv koji menja sve

Međutim, idućeg jutra, šef ju je pozvao u svoju kancelariju, gde ju je čekao i predstavnik odeljenja za ljudske resurse (HR). Razlog je bio šokantan. Kler je podnela službenu pritužbu, tvrdeći da je njeno ponašanje bilo "neprofesionalno" i da "stvara neprijateljsko radno okruženje".

Šokantno otkriće

"Očito, Kler im je rekla da se njen suprug, nazovimo ga Džo, vratio kući preko vikenda s potpuno istom tetovažom, i sada veruje da sam ga 'ukrala' i namamila u aferu", prepričala je trenutak koji ju je ostavio bez teksta. "Kunem se da mi je duša na sekund napustila telo kad mi je pokazala fotografiju. Jer... da. To je moj dečko. Čovek s kojim sam u vezi šest meseci i koji mi je rekao da je razveden." Ispostavilo se da je dečko zove "moja Ruža", skraćeno od njenog imena Rozalin, zbog čega su i uradili iste tetovaže.

Poniženje i neizvesnost

Usledilo je, kako kaže, ponižavajuće ispitivanje. "HR je stalno pitao koliko smo dugo zajedno i jesam li znala da je u braku s Kler. Tresla sam se, pokušavajući objasniti da nisam imala pojma. Čak sam im pokazala naše poruke gde je rekao da je slobodan", ispričala je. Objasnila je da s Kler nije bliska i da nije ni znala da je udata. Uprkos svemu, osećala se kao da joj niko ne veruje.

Od tada, Kler je potpuno ignoriše, osim što joj upućuje preteće poglede. Iz HR-a su poručili da "istražuju" slučaj i zabranili joj da o tome razgovara s drugim kolegama, ali glasine su se već proširile. "Pola firme misli da sam namerno rasturila brak i da sam rasturačica brakova. Druga polovina misli da je Kler samo obrukana svojim propalim brakom i traži nekoga koga će okriviti. U međuvremenu, ja samo pokušavam da ne plačem za svojim stolom svakih pet minuta", požalila se. Tvrdi da nije učinila ništa loše, ali posao joj je ugrožen, a Džo ju je u međuvremenu blokirao.

