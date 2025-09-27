Slušaj vest

Vilma Larson (26) sa Kipra sebe opisuje kao “trophy wife in the making” – buduću trofejnu suprugu koja živi svoj san. Iako je još sa 16 godina bila sigurna da će jednog dana postati žena milionera, danas je verena za bogatog biznismena i priznaje da joj život liči na bajku.

Život u “princess eri”

Vilma ističe da sada ne mora da razmišlja o računima – njen verenik pokriva sve troškove. Na TikToku, gde redovno deli svoja iskustva, otkrila je kako izgleda svakodnevica kada izlaziš sa bogatim muškarcem.

Nazivajući sebe “raspusnom, razmaženom trofejnom ženom na obuci”, influenserka priznaje da joj je u početku bilo teško da prihvati da njen partner ima i druge prioritete.

Pogledajte u galeriji footgrafije Vilme Larson:

Vilma Larson otkriva kako izgleda život sa milionerom Foto: printscreen/instagram/viilmalarsson

„Njegov fokus će uvek biti posao, jer zarađuje novac. Ali upravo to mu omogućava da me razmazi na načine koji ne bi bili mogući da sam mu uvek u centru pažnje“, objasnila je u videu.

Osude i predrasude iz okoline

Vilma ne krije da je zbog svog izbora često na meti osuda.

Ljudi će uvek imati mišljenje, iako ga niko nije tražio. Naučila sam da, bez obzira na to šta radiš, uvek će se naći neko ko će pokušati da te obori. Bitno je samo da si ti srećan.“

Prema njenim rečima, bogati muškarci traže pored sebe osobu koja zrači “ženskom energijom”, a ne konkurencijom.

„To ne znači da ne možeš imati svoje ciljeve ili snove. Poenta je u tome da on radi toliko naporno da ti ne moraš – i upravo je to čar ovakvog odnosa.“

Vilma Larson otkriva kako izgleda život sa milionerom (8).png
Foto: printscreen/instagram/viilmalarsson

“Luksuz može nestati preko noći”

Vilma upozorava i da život trofejne žene nosi rizike:

„Ako ne donosiš nikakvu vrednost, možeš biti zamenjena. I ne mislim na kuvanje ili čišćenje – samo izgled nije dovoljan. Uvek može pronaći drugu lepu devojku.“

Ono što, kako kaže, ženu čini nezamenjivom jesu njena energija, mir, podrška i lojalnost.

„Veza sa bogatim muškarcem nije samo o novcu – to je razumevanje dinamike. Kada to shvatiš, shvatiš i da je stil života zaista vredan svega.“

Viralni video i reakcije

Vilmin video, objavljen pre samo četiri dana na profilu @vilmalrsson, već ima više od 27.000 pregleda, na stotine lajkova i brojne komentare.

Jedan muškarac je napisao:

„Kao bogat čovek, mogu da kažem da mi je porodica prioritet broj jedan. Niko čije mišljenje vredi neće te osuđivati.“

Drugi je upozorio:

Vilma Larson otkriva kako izgleda život sa milionerom (3).png
Foto: printscreen/instagram/viilmalarsson

„Samo imaj plan za penziju, jer ako ne radiš – nemaš ništa.“

Treći je dodao:

„Da, bogati muškarci su stalno zauzeti! Vreme koje ti posvete je zato još dragocenije.“

A jedna žena se našalila:

„Upola si mlađa od mene, ali si mi inspiracija!

