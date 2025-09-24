Slušaj vest

Mlada je ispričala da je tokom vikend proslave svoje svadbe, velika grupa tinejdžera i njihovih porodica upala na lokaciju kako bi napravili fotografije za maturu.

Ovu priču podelila je na Reddit forumu , objašnjavajući da je iznajmila kabinu u šumi od petka uveče do ponedeljka ujutru: "Naš ugovor je jasno naveo da imamo ekskluzivno korišćenje prostora tokom ovog perioda,“ napomenula je.

Sve je išlo po planu… dok se nije pojavio problem

Vikend je tekao dobro sve dok subotom, dok se prostor pripremao za ceremoniju, nije počela neplanirana gužva.

"Ceremonija je trebalo da bude na otvorenom, u prelepoj šumi, sa paviljonom ukrašenim tkaninama. Veliki luster sa starim Edison sijalicama, cvetovi uz prolaz, sve je bilo spremno,“ napisala je mlada.

mlada Foto: Tatiana Chekryzhova / Alamy / Profimedia

Međutim, neposredno pre probe, počela je da pristiže kolona limuzina i automobila. Dvadeset tinejdžera, zajedno sa oko 30 članova porodice, okupilo se na prostoru, dok su više fotografa počeli da slikaju maturante.

"Prvo su pravili fotografije sa strane, a zatim su polako počeli da se približavaju dekoracijama. Na kraju su završili NA OLTARU praveći slike, i tada sam totalno poludela i rekla im da se maknu od dekoracija na kojima smo toliko radili,“ priseća se mlada. „Roditelji su mi se suprotstavili i rekli: ‘Dozvoli deci da naprave svoje fotografije!’“

Neposlušan menadžer i blokirani gosti

Mlada je kasnije otkrila da joj je menadžer objekta sat vremena pre dolaska grupe poslao poruku:

"Doći će nekoliko klinaca da naprave maturantske fotografije na imanju na sat vremena, nadam se da je u redu!“

"Odmah sam joj odgovorila da NIJE u redu i da imam ekskluzivno korišćenje prostora tokom vikenda prema našem ugovoru. Ostavila me je bez odgovora,“ napisala je mlada. „Nije bilo odgovora ni na moje ponovljene pozive menadžeru lokacije,“ dodala je, naglašavajući da su automobili blokirali pristup gostima za probnu večeru, pa su morali da parkiraju na kraju veoma dugog prilaza.

Nakon incidenta, mlada je rekla da nije dobila „ni povraćaj novca, ni izvinjenje, ni priznanje, bukvalno ništa“ od menadžera lokacije. U komentarima, većina čitalaca složila se da je menadžer prekršio ugovor i stavio mladu u nepravednu situaciju.

problemi na venčanju Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

"Kakva frustrirajuća situacija! Većinom mislim da bridezille preteruju, ali u ovom slučaju mislim da si bila u pravu,“ napisala je jedna osoba.

Mnogi su saosećali sa mladom zbog toga što joj je vikend svadbe prekinula grupa nepoznatih ljudi:

"Bila bih besna. Svaka čast što nisi popustila!“ napisao je jedan komentator.

"I ja bih poludela i verovatno rekla: ‘Ako želite da pravite slike na mojoj svadbi, moraćete da platite fotografa.’ Bila sam ljuta čitajući tu priču,“ dodala je druga osoba.