Otkriće da moj dečko spava sa mojom sestrom bio je dovoljan šok. Ali kada sam saznala da ona nosi njegovo dete, to je bio udarac u stomak od kog još ne mogu da se oporavim.

Imam 27 godina i sa svojim dečkom sam u vezi već pet godina. Bilo je tu i raskida i svađa, ali uvek sam verovala da ćemo na kraju naći način da uspemo. Najduže smo bili razdvojeni pet meseci. Taj period mi je pokazao da je on čovek koga želim, uprkos svemu. Ponovo smo se viđali, pričali o pomirenju, činilo se da konačno idemo u istom pravcu. A onda - šok.

Jedne večeri spomenula sam mu svoju trudnu sestru, koja ima samo 20 godina. Nisam ni slutila da ću odjednom spojiti dve priče. Sutradan mi je priznao: spavao je sa njom, i to ne jednom, već više puta.

Pokušao je da umanji, govoreći da je to bila "besmislena avantura". Moje srce je puklo. Otišla sam pravo kod sestre, ali ona je sve porekla, gledajući me u oči. Ipak, vreme trudnoće poklapa se tačno s onim što je on rekao.

Ne mogu da joj oprostim izdaju, ali i dalje želim da budem sa njim. Pomisao na njihovu bebu me izjeda, a opet, odvojenost me je naučila da ga i dalje volim.

Didra Sanders, poznatija britanskoj publici kao Deidre, najpoznatija je savetnica za odnose i autorka kultne kolumne Dear Deidre u listu The Sun. Već decenijama daje iskrene, ponekad brutalne, ali uvek praktične savete onima koji joj pišu o ljubavnim, porodičnim i životnim problemima.

Evo šta kaže Didra: - Pretrpela si užasnu izdaju od dvoje ljudi kojima si najviše verovala. Ali nevino biće u ovoj priči je beba, i zato ne usmeravaj ogorčenje prema njoj. Ako želiš da ostaneš sa partnerom, istina mora da se potvrdi, neka insistira na DNK testu. Bez toga, svaki razgovor visi u vazduhu. Tvojoj sestri će trebati podrška, ali i tvoj dečko mora da shvati da veza ne može da se nastavi ako mu iskreno ne oprostiš i ne naučiš ponovo da mu veruješ. Nemoj da zataškavaš pukotine, jer će se kad-tad razleteti.

Zaslužuješ da odlučiš iz pozicije snage, a ne očaja.

