Slušaj vest

Alberto Ravanjani, italijanski sveštenik koji je stekao veliku popularnost na društvenim mrežama pod nadimkom "zgodni sveštenik", našao se u središtu kontroverze nakon što je objavio sponzorisani sadržaj na Instagramu.

Njegov profil, koji prati više od 270.000 ljudi, do sada je bio poznat po motivacionim porukama, duhovnom sadržaju i prikazu svakodnevnog života, ali najnovija objava izazvala je podele među pratiocima.

Od molitve do treninga – pa reklama

U kratkom vlogu, Ravanjani prikazuje svoj tipičan dan — od porodičnih trenutaka, molitve u crkvi, do vežbanja u teretani. U jednom trenutku se obraća kameri i izgovara rečenicu koja je naišla na različite reakcije:

- Molitva nije dovoljna, mili moji. Zato – Bond Supplements. Ne pretvaraju me u Supermena ni u Isusa Hrista, ali mi pomažu da ostanem najbolja verzija sebe.

Pored objave bila je istaknuta oznaka plaćena saradnja, a u opisu je dodao i sledeće: - Svet, ali i zdrav.

Vernici podeljeni – podrška ili kritika?

Nedugo nakon objavljivanja, komentari su počeli da se nižu — većinom negativni. Mnogi vernici smatraju da je reklamiranje proizvoda, pogotovo od strane sveštenika, pogrešan korak.

Jedan korisnik mu je poručio: - Prešli ste granicu, Don Alberto. Sveštenik se ne bi trebao time baviti.

Drugi je otišao još dalje: - Sveštenik koji više vremena provodi promovišući svoj imidž nego brinući o dušama – prestaje da bude ono što bi trebalo da bude.

U galeriji pogledajte fotografije zgodnog sveštenika:

1/5 Vidi galeriju Alberto Ravanjani poznat je kao zgodni sveštenik Foto: Printscreen/Instagram/donalberto_rava

Pojedini komentatori nazvali su ga čak i narcisoidnim, optužujući ga da koristi veru kao pozornicu za samopromociju i „vodi vernike na pogrešan put“.

Ravanjani odgovara: - Radim isto što i drugi – samo online.

Suočen s kritikama, 32-godišnji sveštenik nije dugo ćutao. U narednoj objavi obratio se direktno svojim pratiocima, pokušavajući da objasni razloge iza kontroverzne saradnje.

- Pitajte svog župnika kako prikuplja novac – fešte, sajmovi, saradnje sa lokalnim firmama. Ja radim isto, samo preko interneta.

Tvrdio je da prihode od reklama koristi isključivo za potrebe svoje župe i da ne vidi razliku u načinu na koji dolazi do sredstava.

Biskup ne odobrava: „Neprimereno ponašanje“

Međutim, njegov nadređeni nije bio jednako razumevajući. Prema informacijama koje je preneo Mail Online, biskup mu je uputio ozbiljno upozorenje. Smatra da reklamiranje suplemenata nije u skladu sa svešteničkim pozivom, te mu je jasno stavio do znanja da za ovakve objave u budućnosti mora tražiti prethodnu saglasnost crkvenih vlasti.

Bonus video: Sveštenik otkrio smisao posta