"Zgodni sveštenik" šokirao hiljade pratilaca! Zbog onoga što je objavio poručili mu: "Vodiš nas na pogrešan put"
Alberto Ravanjani, italijanski sveštenik koji je stekao veliku popularnost na društvenim mrežama pod nadimkom "zgodni sveštenik", našao se u središtu kontroverze nakon što je objavio sponzorisani sadržaj na Instagramu.
Njegov profil, koji prati više od 270.000 ljudi, do sada je bio poznat po motivacionim porukama, duhovnom sadržaju i prikazu svakodnevnog života, ali najnovija objava izazvala je podele među pratiocima.
Od molitve do treninga – pa reklama
U kratkom vlogu, Ravanjani prikazuje svoj tipičan dan — od porodičnih trenutaka, molitve u crkvi, do vežbanja u teretani. U jednom trenutku se obraća kameri i izgovara rečenicu koja je naišla na različite reakcije:
- Molitva nije dovoljna, mili moji. Zato – Bond Supplements. Ne pretvaraju me u Supermena ni u Isusa Hrista, ali mi pomažu da ostanem najbolja verzija sebe.
Pored objave bila je istaknuta oznaka plaćena saradnja, a u opisu je dodao i sledeće: - Svet, ali i zdrav.
Vernici podeljeni – podrška ili kritika?
Nedugo nakon objavljivanja, komentari su počeli da se nižu — većinom negativni. Mnogi vernici smatraju da je reklamiranje proizvoda, pogotovo od strane sveštenika, pogrešan korak.
Jedan korisnik mu je poručio: - Prešli ste granicu, Don Alberto. Sveštenik se ne bi trebao time baviti.
Drugi je otišao još dalje: - Sveštenik koji više vremena provodi promovišući svoj imidž nego brinući o dušama – prestaje da bude ono što bi trebalo da bude.
Pojedini komentatori nazvali su ga čak i narcisoidnim, optužujući ga da koristi veru kao pozornicu za samopromociju i „vodi vernike na pogrešan put“.
Ravanjani odgovara: - Radim isto što i drugi – samo online.
Suočen s kritikama, 32-godišnji sveštenik nije dugo ćutao. U narednoj objavi obratio se direktno svojim pratiocima, pokušavajući da objasni razloge iza kontroverzne saradnje.
- Pitajte svog župnika kako prikuplja novac – fešte, sajmovi, saradnje sa lokalnim firmama. Ja radim isto, samo preko interneta.
Tvrdio je da prihode od reklama koristi isključivo za potrebe svoje župe i da ne vidi razliku u načinu na koji dolazi do sredstava.
Biskup ne odobrava: „Neprimereno ponašanje“
Međutim, njegov nadređeni nije bio jednako razumevajući. Prema informacijama koje je preneo Mail Online, biskup mu je uputio ozbiljno upozorenje. Smatra da reklamiranje suplemenata nije u skladu sa svešteničkim pozivom, te mu je jasno stavio do znanja da za ovakve objave u budućnosti mora tražiti prethodnu saglasnost crkvenih vlasti.
