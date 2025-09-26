Slušaj vest

Na Goliji, planini čije zime znaju biti surove i nemilosrdne, u selu Goševo, živi jedna nesvakidašnja porodica.Klodijana i Duško Maraš već 11 godina neguju brak prepun ljubavi, uprkos izazovima koje život u ovom kraju Srbije donosi. U kući ispunjenoj dečjim osmesima odrastaju njihove pet ćerki, a put do škole dug više od 13 kilometara u jednom pravcu, za njih nije prepreka, već deo svakodnevice koju prihvataju sa zahvalnošću i vedrinom.

Ljubav koja je počela preko granice

Priča ovog para započela je na krajnje neobičan način — u Albaniji. Klodijana, tada devojčica od 15 godina, upoznala je Duška, koji je imao 37, preko zajedničke poznanice.

- Kuma je došla u moje selo da me poseti sa svojim kumom i tako smo se upoznali 6. marta 2013, a uzeli smo se 28. aprila iste godine. Tada sam imala 15 godina, a Duško 37. Danas je veoma teško naći osobu sa kojom ćeš deliti i dobro i zlo, sa kojom ćeš osnovati porodicu, ispričala je Klodijana.

Iako su ih delile godine, vera, kultura, pa i granica, sve te razlike nisu bile prepreka, već izazov koji su zajedno pobedili.

Novi početak u Srbiji: od straha do prihvatanja

Kao katolkinja iz Albanije, Klodijana priznaje da je imala strahove pre dolaska u Srbiju. Novi jezik, drugačiji običaji i nepoznata sredina činili su prve dane teškim. Ali, kako kaže, sudbina je umešala prste.

- Ja sam katolkinja iz Albanije, plašila sam se kako će sve izgledati kada dođem u Srbiju. Bilo je u početku povuci - potegni, nisam razumela ni jezik, sve mi je bilo novo. Ali, eto, izgleda da je Bog umešao prste i sve je ispalo kako treba. Mi smo već 11 godina zajedno i uvek smo tu jedno za drugo.

Pet princeza pod jednim krovom

Iako žive daleko od gradskog komfora, u kući se čuju graja, igra i dečji smeh. Najstarija ćerka ima 10 godina, najmlađa godinu i po. Svaki dan je novi izazov, ali i nova radost.

Duško Maraš sa ćerkama Foto: Facebook printscreen/Srbi za Srbe

- Najstarija ćerka ima 10 godina, a najmlađa godinu i po dana. Snalazimo se kako znamo, kaže kroz osmeh Klodijana.

Bez luksuza, ali sa puno ljubavi, uspevaju da održe sklad i sreću u porodici.

Ljubav važnija od imetka

Klodijana je znala da Duško nema mnogo kada se odlučila da mu postane žena. No, kako sama kaže, ljubav i poštovanje su osnova svega.

- Znala sam sve, ali ako smo mi dobri ljudi, sve će da se sredi. Džabe ako imaš sve, a nemaš ljubav. Ako nema sloge u porodici, sve drugo ne vredi.

Podrška porodice: suze radosnice i zagrljaji

Dolazak mlade neveste u Duškov dom bio je emotivan trenutak za celu njegovu porodicu. Klodijana se i danas seća toplog dočeka koji je prelomio sve njene strahove.

Klodijana Maraš udala se za Duška sa samo 15. godina Foto: Facebook printscreen/Srbi za Srbe

- Moje zaove, to ne mogu nikad da zaboravim, plakale su od sreće kada sam došla. Gledale su me ne kao snaju, već kao svoje dete, a i stvarno sam bila devojčica. Kada sam se prvi put porodila, bila sam mlada i neiskusna, mnogo su mi se našle, pomagale i izlazile u susret.

Život na Goliji: težak, ali ispunjen

Duško i Klodijana dele sve — i posao i brigu o deci. Život u selu zahteva rad i upornost, a njih dvoje to ne manjka.

- Uglavnom sam kod kuće sa decom, koliko mogu pomažem mužu oko radova u polju. Duško se bavi poljoprivredom, radio je i sa drvima, gde god ga ko pozove, ide da pomaže, objašnjava Klodijana.

Do skoro su živeli u staroj kući bez kupatila i tekuće vode. Kuća je pripadala Duškovim roditeljima koje Klodijana nikada nije imala priliku da upozna.

Novo poglavlje: Kuća koju su podigli srcem (i uz pomoć dobrih ljudi)

Uprkos skromnim uslovima, ova porodica nikada nije izgubila veru da dolaze bolji dani. Prvi koraci u izgradnji nove kuće bili su teški, ali zahvaljujući pomoći dobrih ljudi — stigla je velika prekretnica.

- Moja Radica, zaovina ćerka, prijavila nas je u Humanitarnu organizaciju "Srbi za Srbe". Verovala sam da će nam dobri ljudi pomoći, a onda se u sve uključila i naša draga Dragana Mirković. Mi smo uspeli da sazidamo do druge ploče, a onda je stigla pevačica i puno nam pomogla sa prijateljima i za sedam meseci je sve završeno.

Ljubav kao temelj svega

Klodijana i Duško nisu običan par. Oni su podsetnik da prava ljubav ne zna za granice, godine, naciju ni veru. Njihova priča govori o istrajnosti, hrabrosti i snazi porodične zajednice. U svetu punom površnih odnosa i brzih emocija, njih dvoje podsećaju da je sreća u jednostavnosti — u porodici, ljubavi i veri da se zajedničkim snagama može preživeti i najhladnija zima.

